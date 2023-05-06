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Аналізи, які тільки викачують ваші гроші: список від лікаря

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Субота 06 травня 2023 18:12
Аналізи, які тільки викачують ваші гроші: список від лікаря Які аналізи не потрібно здавати дітям (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Існує ряд абсолютно неінформативних і непотрібних аналізів, які тільки викачають ваші гроші. Особливо грішать таким турботливі батьки, які переживають про часті ГРВІ у дітей, поганий апетит та інші здебільшого надумані проблеми.

Про те, які дитячі аналізи зовсім непотрібні, в Instagram розповіла доктор Ольга Барановська.

Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей

Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.

Дослідження калу на дисбактеріоз

Це еквівалентно ворожіння на кавовій гущі. Тому що немає норм кількості бактерій у калі по віку, більшість з них умовно-патогенні і не можуть принести шкоди організму.

Виявлення лактазної недостатності

Аналіз методом ПЛР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) є неінформативним у дітей, а лише показує генетичну схильність непереносимості лактози у дорослому віці.

Ig (A+M+G) до глистів

Глисну інвазію не діагностують по крові. Позитивні сумарні імуноглобуліни вказують лише на те, що колись була зустріч з глистами і імунітет її запам'ятав.

Ig G до вірусу Епштейна-Барр і цитомегаловірусу

99,9% дітей захворіває і тим, і іншим, тобто у старшому віці у всіх людей антитіла будуть підвищені. Аналіз просто підтвердить цю інформацію.

Раніше ми писали про непотрібні дитячі ліки, які насправді можуть нашкодити малюкам.

Крім того дізнайтеся, як по обличчю розпізнати поширену венеричну хворобу.

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