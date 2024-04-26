Бросьте эти ежедневные привычки, иначе состаритесь очень быстро

Мы не можем замедлить время, но мы можем замедлить его влияние на нас. Для того чтобы оставаться молодыми, нужно бросить несколько плохих привычек.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Почему мы стареем

"Одним из главных признаков старения является накопившееся клеточное повреждение, которое приводит к дисфункции органов и, наконец, смерти", - говорит доктор Бретт Осборн, невролог из Флориды и эксперт по долголетию.

Ключ к сохранению здоровья - минимизация повреждения клеток.

Какие привычки нужно бросить, чтобы быстро не стареть

Курение

Доказано, что курение сокращает продолжительность жизни. Исследователи Action on Smoking and Health в Великобритании сообщили, что 30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще примерно 35 лет по сравнению с 53 годами для некурящего.

"Курение ускоряет старение, подвергая вас вредным химическим веществам, уменьшая поступление кислорода, расщепляя коллаген и увеличивая окислительный стресс", - сказала доктор Доун Эрикссон, акушер-гинеколог.

Курение вводит токсины, ухудшающие эластичность кожи и выработку коллагена, что приводит к морщинам.

Лучшее решение - это немедленно бросить курить.

Чрезмерное пребывание на солнце

Чрезмерное пребывание на солнце может привести к старению, повреждая ДНК кожи, вызывая морщины, дряблость кожи и темные пятна.

Регулярное использование солнцезащитного крема с высоким SPF, ношение защитной одежды и избегание пребывания на солнце в час пик может защитить кожу. Увлажнение и использование антиоксидантов, таких как витамины С и Е также могут помочь защитить кожу.

Плохое питание

Доказано, что диета с дефицитом питательных веществ ускоряет старение, соглашаются эксперты. Питание с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, сахаров и нездоровых жиров может вызвать воспаление, повредить коллаген и ускорить старение кожи.

Диеты с высоким содержанием обработанных продуктов и сахара могут вызвать воспаление и повреждение свободными радикалами.

Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь обезвоживает кожу и может привести к повреждению печени и когнитивных расстройств. Эксперты согласились, что, как и в случае с курением, решением является прекращение употребления алкоголя.

Хронический стресс

Хотя определенный уровень стресса нормальный и здоровый, хронический высокий уровень стресса может укоротить теломеры, которые являются белковыми структурами ДНК, и играют центральную роль в судьбе и старении клеток, регулируя клеточный ответ на стресс и стимулируя рост на основе предыдущей клетки.

Хронический стресс также может усугубить состояние кожи и повлиять на психическое здоровье, ускоряя старение.

Отсутствие физических упражнений

Отсутствие физических упражнений способствует старению, вызывая потерю мышц, уменьшение плотности костей, увеличение веса и сердечно-сосудистые проблемы.

Регулярная физическая активность важна для поддержания мышечной массы, кровообращения и когнитивного здоровья с возрастом.