Американські панкейки за українським рецептом: готуємо пишні млинці на всю сковорідку

Американські панкейки - це великі пишні млинці. Вони готуються на молоці, як і традиційні тонкі млинчики, але з додаванням розпушувача. Пропонуємо український варіант закордонної випічки до сніданку.
Рецептом поділилася популярна кулінарка Лілія Цвіт.
До яєць додайте цукор, ванільний цукор, розітріть, щоб цукор трохи розчинився.
Влийте тепле молоко (не гаряче), перемішайте все до однорідності.
Додайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно варто додавати поступово, щоб не зробити тісто надто густим (можна менше або більше борошна).
Маса має вільно стікати з вінчика і лишати чіткий слід. Додайте олію і трохи перемішайте.
Панкейки треба смажити на добре розігрітій сковорідці з обох сторін.
Полийте млинці медом, сиропом, варенням, карамеллю, шоколадом - на ваш смак.
Раніше кулінарка розповіла, як приготувати тонкі млинці на основі заварного тіста.
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