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Американські панкейки за українським рецептом: готуємо пишні млинці на всю сковорідку

Скріншот відео: Американські панкейки за українським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Американські панкейки - це великі пишні млинці. Вони готуються на молоці, як і традиційні тонкі млинчики, але з додаванням розпушувача. Пропонуємо український варіант закордонної випічки до сніданку.

Рецептом поділилася популярна кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 12-15 шт.:

  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 80 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • молоко тепле - 250 мл
  • борошно - 300 г
  • розпушувач -10 г
  • олія - 3 ст. л.

Покрокове приготування страви

До яєць додайте цукор, ванільний цукор, розітріть, щоб цукор трохи розчинився.

Влийте тепле молоко (не гаряче), перемішайте все до однорідності.

Додайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно варто додавати поступово, щоб не зробити тісто надто густим (можна менше або більше борошна).

Маса має вільно стікати з вінчика і лишати чіткий слід. Додайте олію і трохи перемішайте.

Панкейки треба смажити на добре розігрітій сковорідці з обох сторін.

Полийте млинці медом, сиропом, варенням, карамеллю, шоколадом - на ваш смак.

Раніше кулінарка розповіла, як приготувати тонкі млинці на основі заварного тіста.

Також повідомлялося, як приготувати "ледачий" Медовик без духовки.

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