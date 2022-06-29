Американські панкейки за українським рецептом: готуємо пишні млинці на всю сковорідку

Інгредієнти на 12-15 шт.:

яйця - 2 шт.

цукор - 80 г

ванільний цукор - 1 пакетик

молоко тепле - 250 мл

борошно - 300 г

розпушувач -10 г

олія - 3 ст. л.

Покрокове приготування страви

До яєць додайте цукор, ванільний цукор, розітріть, щоб цукор трохи розчинився.

Влийте тепле молоко (не гаряче), перемішайте все до однорідності.

Додайте просіяне борошно і розпушувач. Борошно варто додавати поступово, щоб не зробити тісто надто густим (можна менше або більше борошна).

Маса має вільно стікати з вінчика і лишати чіткий слід. Додайте олію і трохи перемішайте.

Панкейки треба смажити на добре розігрітій сковорідці з обох сторін.

Полийте млинці медом, сиропом, варенням, карамеллю, шоколадом - на ваш смак.