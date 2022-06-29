Американские панкейки по украинскому рецепту: готовим пышные блины на всю сковородку

Ингредиенты на 12-15 шт.:

яйца - 2 шт.

сахар - 80 г

ванильный сахар - 1 пакетик

молоко теплое - 250 мл

мука - 300 г

разрыхлитель - 10 г

масло - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар, разотрите, чтобы сахар немного растворился.

Влейте теплое молоко (не горячее), перемешайте все до однородности.

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Муку стоит добавлять постепенно, чтобы не сделать тесто слишком густым (можно меньше или больше муки).

Масса должна свободно стекать с венчика и оставлять четкий след. Добавьте масло и немного перемешайте.

Панкейки надо жарить на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон.

Полейте блины медом, сиропом, вареньем, карамелью, шоколадом - на ваш вкус.