Американська пара удочерила дівчинку з України, "змінила" її вік та кинула

Американську пару звинувачують в удочерінні української дівчинку, яка страждає карликовістю, зміні її віку з 8 на 22 років, а потім відмові від дитини, щоб переїхати до Канади зі своїми біологічними синами. Подружжя з Індіани орендували квартиру, щоб вона могла жити одна, а потім просто кинули дівчинку. Про це передає Daily Mail.

45-річній Крістин Елізабет Барнетт та її чоловікові 43-річному Майклу Барнеттом були пред'явлені звинувачення по нехтування батьківськими обов'язками. Зазначається, що розслідування проти них тривали 5 років.

Як розповіли в поліції, дівчинці родом з України було всього 11 років, коли прийомні батьки залишили її та переїхали за кордон.

При цьому Крістин запевняла у своїй невинуватості. За її словами, дівчинка набагато старше, ніж було зазначено в її свідоцтві про народження, а процес удочеріння у 2010 році описує як "шахрайство".

У США подружжя удочерило дівчинку українку і потім кинуло (Фото: dailymail.co.uk)

Раніше про Барнеттів писали національні газети, коли в 2014 році Крістін опублікувала книгу про виховання свого сина-аутиста Джейкоба, описуючи його як вундеркінда з фізики з IQ вище, ніж у Альберта Ейнштейна. Хлопчик у віці 10 років надійшов в Університет Індіани - Університет Пердью в Індіанаполісі, де здивував професорів своїми знаннями і став дослідником в області квантової фізики. Зараз Джейкоб є аспірантом в Інституті теоретичної фізики Периметра в Онтаріо в Канаді.

У журналі CBS "60 хвилин" у 2012 році був сюжет про 13-річного хлопчика. У матеріалі також було відео, зняте в будинку сім'ї, і на кадрах видна українка.

У США подружжя удочерило дівчинку українку і потім кинуло (Фото: dailymail.co.uk)

Лікар тоді оглянув дівчинку і встановив, що їй було близько 8 років.

У вересні Майкл Барнетт розповів детективам, що він і його колишня дружина юридично змінили вік дівчинки на 22 роки в червні 2012 року. Крістин наказала їй говорити всім, що їй 22 роки, просто виглядає молодше.

Як розповів чоловік, у липні 2013 року подружжя винайняло квартиру в Лафайеті і, незважаючи на те, що дитина нікого не знала у цьому місті, залишили її там та переїхали до Канади. Пара тільки надала оплату за оренду квартири, але ніякої додаткової фінансової підтримки дівчинці не надавали.

У вересні 2014 року дівчинка розповіла детектив, що в 2008 році вона приїхала в США з рідної України після удочеріння, яке сталося через два роки.

"Вона залишилася одна в квартирі в Лафайеті, в той час як інша частина сім'ї Барнетт переїхала до Канади", - написали слідчі в письмовій заяві, додавши, що дівчинка відтоді не бачила Барнеттів.

Днями Крістін Барнетт порушила мовчання і написала у своєму Facebook, що почуває себе "хворою та спустошеною" через всі звинувачення, які назвала неправдивими. В інтерв'ю WISH-TV жінка повторила, що вона невинна і що удочеріння дівчинки було "шахрайством".

У США подружжя удочерило дівчинку українку і потім кинуло (Фото: скріншот dailymail.co.uk)

Також повідомляється про те, що у дівчинки діагностовано психопатичний розлад особистості.

Раніше ми писали про те, що у Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав безхатько.

Нагадаємо також, що нещодавно на Прикарпатті знайшли дитину-мауглі - вона боїться людей і не розмовляє.