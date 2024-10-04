ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Пятница 04 октября 2024 14:43
UA EN RU
Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летняя звезда "Русалочки" Холли Бейли разошлась с рэпером DDG (Деррил Дуэйн Гренберри-младший) после трех лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 26-летнего музыканта.

Пара рассекретила роман в начале 2022-го. В декабре прошлого года у них родился сын Гало, лицо которого родители показали в июле. Ребенок не укрепил союз артистов. Накануне DDG сообщил об изменениях в личной жизни.

"После долгих раздумий и искренних бесед мы с Холли решили пойти разными путями. Это решение было нелегким, но мы считаем, что это лучший путь вперед для нас обоих. Я дорожу временем, которое мы провели вместе, и любовью, которую мы разделили. Несмотря на изменения в наших отношениях, наша любовь друг к другу остается глубокой и искренней", - отметил Деррил.

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Скриншот

Актриса пока что воздержалась от публичных заявлений, однако DDG заявил, что они намерены сохранить хорошие отношения ради своего малыша.

"Поскольку мы сосредоточены на наших индивидуальных путешествиях и наших ролях родственников, мы дорожим связью, которую построили, и прекрасными моментами, которые разделили. Пока мы переживаем этот переходный период, мы просим вашего понимания и поддержки. Спасибо за вашу любовь и одобрение", - добавил рэпер.

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сынаАмериканская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

DDG и Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)

Отметим, что Холли Бейли получила известность благодаря роли Ариэль в римейке "Русалочки". Еще на момент съемок знаменитость столкнулась с травлей со стороны поклонников оригинального мультфильма.

Многим не нравилось то, что для экранизации культовой сказки выбрали темнокожую актрису.

В октябре прошлого года стало известно, что актриса ждет первенца. Сын пары появился на свет в декабре 2023 года.

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сынаАмериканская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)

Недавно мы писали, что Эминем впервые станет дедушкой.

Также писали о 7 чайлдфри-звездах, которые неожиданно стали родителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Звёзды Рождение ребенка
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке