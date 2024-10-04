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Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

П'ятниця 04 жовтня 2024 14:43
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Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина Голлі Бейлі з сином (фото: instagram.com/hallebailey)
Автор: Іванна Пашкевич

24-річна зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі розійшлася з репером DDG (Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший) після трьох років спільного життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 26-річного музиканта.

Пара розсекретила роман на початку 2022-го. У грудні минулого року в них народився син Гало, обличчя якого батьки показали в липні. Дитина не зміцнила союз артистів. Напередодні DDG повідомив про зміни в особистому житті.

"Після довгих роздумів і щирих бесід ми з Голлі вирішили піти різними шляхами. Це рішення було нелегким, але ми вважаємо, що це найкращий шлях вперед для нас обох. Я дорожу часом, який ми провели разом, і коханням, яке ми розділили. Незважаючи на зміни в наших стосунках, наше кохання одне до одного залишається глибоким і щирим", - зазначив Дерріл.

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Скріншот

Акторка поки що утрималася від публічних заяв, проте DDG заявив, що вони мають намір зберегти хороші стосунки заради свого малюка.

"Оскільки ми зосереджені на наших індивідуальних подорожах і наших ролях родичів, ми дорожимо зв'язком, який побудували, і прекрасними моментами, які розділили. Поки ми переживаємо цей перехідний період, ми просимо вашого розуміння і підтримки. Дякую за вашу любов і схвалення", - додав репер.

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження синаАмериканська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

DDG з Голлі Бейлі та сином (фото: instagram.com/hallebailey)

Зазначимо, що Голлі Бейлі здобула популярність завдяки ролі Аріель у рімейку "Русалочки". Ще на момент зйомок знаменитість зіштовхнулася зі цькуванням з боку шанувальників оригінального мультфільму.

Багатьом не подобалося те, що для екранізації культової казки вибрали темношкіру актрису.

У жовтні минулого року стало відомо, що актриса чекає на первістка. Син пари з'явився на світ у грудні 2023 року.

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження синаАмериканська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Голлі Бейлі з сином (фото: instagram.com/hallebailey)

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