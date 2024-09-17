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Американская актриса появилась на Эмми-2024 в платье украинского бренда (фото)

Деметрия МакКинни (фото: instagram.com/demetria4real)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса Деметрия МакКинни вышла на красную дорожку 76-й премии Эмми, состоявшейся в Лос-Анджелесе, в одежде украинского бренда GASANOVA.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу знаменитости.

Так, для телевизионной премии 44-летняя звезда выбрала эффектный наряд с драпировкой на талии и высоким разрезом, украшенный кристаллами для дополнительного блеска.

Фотографиями с отметкой украинского бренда она поделилась в соцсетях. Дизайнер Эльвира Гасанова также сделала репост публикации.

Скриншот

К слову, образ Деметрии был включен в список лучших нарядов вечеринки по версии журнала Harper's Bazaar.

В этом рейтинге также отметили Риз Уизерспун в платье от Dior, Софию Вергару в Dolce&Gabbana, Гайди Клум в Sophie Couture и других знаменитостей.

Что известно о бренде GASANOVA

GASANOVA - это украинский бренд, созданный дизайнером Эльвирой Гасановой, уроженкой Донецка. В работе над своими коллекциями она всегда стремится находить новые формы и оригинальные решения, уделяя особое внимание необычному крою, интересному сочетанию материалов и изысканным деталям, таким как отделка кристаллами Swarovski.

Одежду от Гасановой выбирают такие знаменитости, как Джиджи Хадид, Кортни Кардашьян, Пэрис Гилтон, Тони Брекстон, а также украинские звезды и известные личности, в частности Елена Зеленская.

На четвертом саммите первых леди и джентльменов, который прошел 12 сентября в Киеве, первая леди Украины была одета в белый костюм GASANOVA с уникальной деталью.

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