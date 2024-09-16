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Победители "Эмми-2024": какие сериалы и звезды получили награду

Понедельник 16 сентября 2024 09:51
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Победители "Эмми-2024": какие сериалы и звезды получили награду Названы победители "Эмми-2024" (Фото: instagram.com/televisionacad)
Автор: Любовь Блажко

В ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения победителей кинопремии "Эмми-2024", которых объявила Американская академия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт престижной награды рассказывает об этом подробнее.

Что известно

Так, лучшим драматическим сериалом стал "Сегун", в котором рассказывается о британском моряке в Японии. Этой работе удалось завоевать 18 статуэток и установить рекорд по количеству побед в одном сезоне.

"Сегун" - первая кинолента, которая была номинирована 25 раз.

За ним оказался еще один сериал, ставший вирусным, - "Медведь". Он побил свой собственный рекорд в 11 побед.

Полный список победителей церемонии "Эмми-2024":

  • Лучший драматический сериал - "Сегун";
  • Лучший комедийный сериал - "Хитрости";
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, "Сегун";
  • Лучший актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, "Сегун";
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости";

  • Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, "Утреннее шоу";
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона";

  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь";
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Лиза Колон-Зайас, "Медведь";
  • Лучший минисериал - "Олененок";
  • Лучшая актриса в минисериале - Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна";
  • Лучший актер в мини-сериале - Ричард Гедд, "Олененок".

К слову, кинопремия "Эмми" была создана Американской академией телевидения в 1949 году и проведена впервые в Лос-Анджелесе в том же году. Статуэтка присуждается в разных категориях, включая перечисленные выше.

Награду в форме фигуры с антенной получают ее триумфаторы, и она символизирует радио и телевидение. Обычно актеры, режиссеры, сценаристы и другие культурные деятели, одержавшие статуэтку, затем получают еще большую популярность и успех в карьере.

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