Alyona Alyona приехала в Киев после Евровидения. Смотрите щемящее видео ее встречи с родителями
Alyona Alyona вернулась в Киев со шведского Мальме после Евровидения 2024, на котором она и Jerry Heil заняли третье место.
Как встретили исполнительницу журналисты и родители - смотрите в нашем материале РБК-Украина (проект Styler).
Артистка вернулась с Евровидения 2024
Знаменитость прибыла в Украину на поезде, где ее встречала толпа поклонников и родители под песню "Teresa & Maria".
По словам Alyona Alyona, вернулась она одна, поскольку Jerry Heil еще должен выступить на Каннском кинофестивале.
К слову, рэперша не ожидала увидеть на вокзале своих маму и папу, которые неожиданно вышли из толпы с букетом сине-желтых цветов.
Увидев родных людей, исполнительница не могла сдержать слез. Соответствующее видео появилось в сети.
Реакция юзеров
Поклонников растрогала встреча знаменитости с родителями, поэтому они засыпали ее теплыми словами.
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
- Це найголовніші і важливіші вболівальники! Найцінніше - сім'я, яка підтримує і яка поруч!
- Така щира, зразу на дитину перетворюється поруч з батьками
- Які щирі емоції. Пишаємося нашими українками
- Така справжня
Напомним, в шведском Мальме вечером 11 мая состоялся второй финал Евровидения 2024. Победителем стал представитель Швейцарии - певец Nemo с песней "The Code". Украина же заняла третье место.
Раньше мы рассказывали, где пройдет Детское Евровидение 2024 и какими будут правила.
Также мы рассказывали, какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандалов.