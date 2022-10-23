Как подготовиться к блэкауту: реальный список необходимых вещей

В Украине сильно пострадала электро-инфраструктура в результате атаки российскими ракетами и дронами-камикадзе. Уже в нескольких областях вторую неделю есть проблемы с электричеством и люди вынуждены часами сидеть в темноте.

Как можно подготовиться к блэкауту, поделилась журналистка, активистка и солистка "Крихітка" Саша Кольцова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что растерянности нет и у большинства друзей есть собственные планы о том, как можно подготовиться к блэкауту. Она составила приблизительный список вещей, которые могут понадобиться в случае длительного отсутствия электроэнергии.

1. Если у вас квартира с электроплитой, а не с газом, то вам, вероятно, понадобится газовый туристический баллон, горелка к нему и тонкая туристическая посуда для экономного потребления горючего.

Сейчас всего этого добра полно, любой туристический магазин вас проконсультирует. Нужно иметь хотя бы одну стальную одностенную кружку, например.

Или спиртовка. Или щепочница, мангал, если есть возможность готовить во дворе.

Газоанализатор на угарный газ, если собираетесь устанавливать буржуйки, баллоны и так далее. Угореть можно и от баллона, кстати.

2. LED фонарик налобный, это очень удобно + небольшой светильник на солнечных батареях или аккумуляторах. LED гирлянды на батарейках тоже отлично поднимают настроение и не дают разбить нос вечером, когда вы ползете в холодильник.

3. Термобелье теплое, пассивное, если вы будете сидеть дома и работать. Полартек, смесь синтетики с шерстью. Теплая обувь и носки для дома. Если даже нет термо, можно взять любой тонкий старый меринос и сверху надеть флис.

Сильно рекомендую взять для дома старый б/у кашемир, особенно взрослым.

4. Термос. Лучше всего стеклянные или туристические.

5. Грелка. Водная, многоразовая солевая, с крупы или косточек, химическая - на ваш вкус.

6 Консервы, сушеные овощи и крупы, которые можно есть запаренными. Если вся заморозка пропадет. Сухофрукты, мед, шоколад, орехи, конфеты, сливки - малыми порциями.

7. Холодильные элементы в плюсовую температуру, когда выключают электрику, чтоб помогать холодильнику держать температуру. Термопакеты.

8. Запас питьевой и технической воды на неделю. У меня есть фильтр очистительный туристический.

9. Биоразлагаемые влажные салфетки или "губка-душ" и крем согревающий какой-нибудь.

10. Спальник или реально теплое одеяло, и одежда для сна. Можно даже ковер в ту комнату, где вы работаете. Ну а что? Старая бабушкина шуба или старая дубленка тоже пригодится.

11. Стандартная аптечка вашей семьи - лекарства, которые вы постоянно принимаете.

12. Если прямо вот критично холодно, то окна можно закрыть пленкой с пупырышками - она создает дополнительный слой.

13. Острая пища и специи, витамин Д в дозах, которые благословит ваш терапевт. В холод вообще нужно употреблять горячий плотный фуд - каши, супы, картошечку.

14. Павербанк. На минималках, чтобы просто пару раз зарядить телефон. Есть бытовые динамо-зарядки, но они слабенькие. Солнечные батареи, генераторы, конвертеры 220 от аккумулятора авто, если есть потребность и условия соответствующие.

15. Подключите стационарный телефон. Звучит смешно, но у вас будет связь с 2-3 важными абонентами, даже когда сядет мобильный и отключат электрику.

16. Гости. Придут и надышат.