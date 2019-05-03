Альтернатива є: Супрун зруйнувала міф про замінники цукру

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, як споживати менше вуглеводів

Уляна Супрун розповіла, що замінники цукру, такі як мед, патока, фруктоза, коричневий цукор, кленовий чи агаповий сироп, які часто вживають, як альтернативу класичному підсолоджувачу, насправді не такі вже й корисні. Як краще замінити цукор, в. о. міністра охорони здоров'я розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Очільниця МОЗ пише, що важливим є не тип вуглеводів, які ми споживаємо, а їхня кількість. Бо будь-які вуглеводи в нашому організмі перетворюються на глюкозу, надмір якої призводить до ожиріння, діабету та інших захворювань.

Наприклад, фруктоза, якою замінюють цукор люди, що страждають на діабет, не спричиняє такого викиду інсуліну, як цукор. Однак надмірне її споживання може спричинити здуття та хронічні захворювання, зокрема, той самий діабет. Крім того, фруктозу в нашому організмі може перетравлювати лише печінка. Якщо ж цього цукру забагато - печінка перетворює його на жир.

Уляна Супрун зруйнувала міф про замінники цукру (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун докладно розповіла, що ж не так із замінниками цукру

Агавовий сироп містить 85% фруктози - це більше, ніж звичайний цукор. Він здається солодшим за цукор, але споживаючи його, можна швидше набрати зайву вагу чи отримати проблем зі здоров’ям.

містить 85% фруктози - це більше, ніж звичайний цукор. Він здається солодшим за цукор, але споживаючи його, можна швидше набрати зайву вагу чи отримати проблем зі здоров’ям. Коричневий тростниковий цукор насправді не натуральніший за звичайний білий. Він може містити домішки і здається менш солодким, однак люди, які звикли до солодкого смаку будуть додавати його у більшій кількості.

насправді не натуральніший за звичайний білий. Він може містити домішки і здається менш солодким, однак люди, які звикли до солодкого смаку будуть додавати його у більшій кількості. Мед не кращий за інші джерела простих вуглеводів. Він дає швидкий заряд енергії виснаженій людині і може дещо допомогти при вірусній інфекції, як і інші швидкі вуглеводи. Однак такий самий цукровий заряд ми отримуємо, з’ївши морозиво чи вівсянку з сиропом або випивши чай із цукром.

Швидкі вуглеводи, на думку Супрун, можуть допомогти людині, виснаженій марафоном, сильними фізичними навантаженнями чи голодом. Для всіх інших надмір їх споживання несе лише шкоду для здоров'я.

Уляна Супрун зруйнувала міф про замінники цукру (фото: facebook.com/ulanasuprun/)

Очільниця МОЗ розповіла, які можуть бути альтернативи замінникам цукру

Привчіть себе до несолодких смаків. Відмовтеся від солодких чаю та кави, не підсолоджуйте нічим млинці та вівсянку. Краще додайте до них трохи ягід чи кілька шматочків банану.

Гідна альтернатива цукру, меду та сиропам - фрукти. Звісно, вони теж містять багато фруктози, але ще й вітаміни, актиоксиданти та клітковину, і багато води.

Якщо ж фруктів мало, і хочеться чогось солодшого, обирайте чорний шоколад чи горіхи. Вони також можуть замінити шкідливі тістечка та батончики.

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