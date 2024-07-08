"Не просто очередное преступление": Вакарчук эмоционально отреагировал на удар по "Охматдету"

Группа "Океан Эльзы" передала 100 тысяс гривен больнице "Охматдет" после массированной ракетной атаки , которую страна-оккупант Россия совершила утром 8 июля. В соцсетях коллектив призвал других также не быть равнодушными и приобщаться к помощи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно артисты отреагировали на очередной акт зверства со стороны россиян.

Как "Океан Эльзы" прокомментировали обстрел детской больницы

"100 тысяч грн для детской больницы "Охматдет" от "Океан Эльзы" и Святослава Вакарчука", - говорится в посте исполнителей.

В комментариях поклонники уже успели отреагировать на такой поступок. Они поблагодарили звезд за достойный пример:

"Если бы все депутаты так присоединились, а то они не в состоянии"

"Спасибо, "Океаны"! Это хороший пример!"

"Спасибо, Святослав!".

Пост артистов в поддержку "Охматдета" (Фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Кроме того, в своем блоге лидер "Океанов" также высказался о российском терроре в Украине. Вакарчук отметил, что обстрел детской больницы - еще одно доказательство того, что для врага "не существует никаких границ и понятия чего-то человеческого".

"Обстрел больных детей в больнице - это не просто очередное преступление тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого. Это прямое доказательство всем тем, кто надеется умиротворить врага - для него не существует границ, не существует никаких законов и запретов. Действовать вместе, каждый день. Каждому и всем. Вместе!" - отметил артист.

Вакарчук высказался об атаке россиян по детской больнице (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Что известно об ударе по "Охматдету"

В результате обстрела оккупантами Киева в понедельник, 8 июля, было разрушено здание одной из крупнейших детских украинских больниц.

Уже известно о двух погибших на территории медицинского учреждения. После разбора завалов вручную будет также задействована тяжелая техника. По поводу того, сколько людей может быть под завалами, на данный момент понять сложно. Для поиска выживших будут привлечены служебные собаки.

Кроме того, продолжается поиск нового помещения для медиков и пациентов.

На территории больницы продолжают разбирать завалы (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)