Доктор Комаровський розвіяв міф про лікування дерматиту у дітей

Доктор Комаровський порадив, як діяти при сильному свербінні й висипах у малюка
Доктор Євген Комаровський розповів про застосування гормональних мазей при атопічному дерматиті для маленьких дітей. Про це педіатр повідомив на своєму YouTube-каналі.
Справа в тому, що батьки дуже часто бояться застосовувати мазі, які можуть реально полегшити стан дитини, через те, що ці препарати є гормональними.
Дитина при атопічному дерматиті страждає від сильного свербежу і висипу, який часто покриває все тіло.
Комаровський розповів про гормональні мазі при атопічному дерматиті у дітей (ілюстративне фото: twitter.com/UNICEF_UA)
На думку Євгенія Олеговича, гормональна мазь може реально допомогти дитині при загоєнні ран, заспокоїти її і дати поспати, як малюку, так і всім домочадцям.
Також доктор Комаровський розповів, що поява атопічного дерматиту не пов'язана з тим, що "мама попила молочка". А для того щоб уникнути прояви захворювання, потрібно знати, як дитину правильно купати, одягати і в яких умовах вона повинная перебувати.
"Гормональні атопічні стероїди сьогодні у всьому світі використовують сотні мільйонів людей", - заявив доктор Комаровський.
За словами педіатра, гормональні препарати ефективно усувають свербіж і висип, полегшують стан малюка і не завдають йому шкоди.
Комаровський розповів про гормональні мазі при атопічному дерматиті у дітей (відео: YouTube/Доктор Комаровський)
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, що зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів.
До речі, Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.
Також повідомлялося, що іменитий педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію.