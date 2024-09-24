Спикер МИД назвал "чушью" новость о дипломатической должности Гросу: у певицы ответили

На днях певица Алина Гросу сообщила , что стала "официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке". Впрочем, выяснилось, что эта информация не правдива.

Об этом 24 сентября рассказал спикер МИД Георгий Тихий на Facebook, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, по словам Тихого, Гросу не занимает ни штатных, ни внештатных должностей в системе дипломатической службы Украины.

Представитель МИД отметил, что внешнеполитическому ведомству неизвестно, откуда появилась информация о назначении артистки на дипломатическую должность.

"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот: «Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу «получила дипломатическую должность в Нью-Йорке». Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", - написал Георгий.

Георгий Тихий (фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Что говорят в команде Гросу

В комментарии Фактам ICTV.Life менеджмент артистки объяснил, что информация в пресс-релизе была подана некорректно.

Эту информацию подтвердила глава дипломатического и переговорного направления G100 Сима Каретная, назначив певицу официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке. Однако это не считается дипломатической должностью, которая предусматривает выполнение определенных протокольных обязательств.

"Это является назначением в сфере культуры/искусства, что предусматривает участие в культурных и художественных мероприятиях, которые проводятся и/или организуются различными организациями при поддержке избранными или назначенными должностными лицами. Таким образом, оно придает официальный характер представительству определенной культуры отдельным лицом", - сказала Каретная.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Другими словами, Алина официально будет представлять украинскую культуру, выступая на мероприятиях, проводимых и/или организуемых избранными или назначенными должностными лицами. Она будет лицом, голосом и персоной надлежащего и полноценного представительства Украины в Нью-Йорке", - добавила она.

Ранее звезда поделилась в соцсетях, что побывала на закрытом мероприятии в доме мэра Нью-Йорка, где говорили о поддержке Украины. В своих сторис певица также заявила, что получила статус "официального представителя украинской культуры в Нью-Йорке", и утверждала, что эту новость озвучила представительница ООН.