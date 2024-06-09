RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Алина Гросу, проживающая в США, призналась, планирует ли возвращаться в Украину

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу рассказала, где учится в США, и планирует ли возвращаться в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для "ЖВЛ".

Где учится артистка в США

По словам Гроса, она получает образование в школе, которое когда-то закончили легендарные Мэрилин Монро и Кларк Гейбл.

За границей Гросу совершенствует актерское мастерство и изучает режиссуру.

"Я учусь на актерском и режиссерском факультетах. Мне интересно было понять разницу между разными системами. Здесь учат совершенно иначе, здесь другие методы. Такой опыт также полезен мне для будущего", - рассказала знаменитость.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Более того, Алина уже делает успехи в актерской карьере. Она снимается в проекте для Netflix, однако подробности пока не раскрывает из-за контракта о неразглашении.

Однако кое-что звезда все же рассказала.

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", - поделилась певица.

Планирует ли Алина Гросу возвращаться в Украину

Оставаться за границей исполнительница не планирует. Свою жизнь она видит только в Украине, потому что хочет быть рядом с родными.

"Хочу быть с родными. Для меня это стало очень важным за последние годы. Начинаешь ценить каждую минуту, которую ты проводишь вместе", - подытожила артистка.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАлина ГросуЗвезды шоу-бизнеса