Алименты во время войны можно не платить? Держите точный ответ

Алименты - это обязанность содержания в определенных законом случаях одним членом семьи других, нуждающихся в этом. Чаще всего алименты выплачивают детям. Деньги могут взимать либо с согласия, либо в судебном порядке, если человек избегает выполнения своих обязанностей.
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Размер суммы определяет суд, опираясь на доход матери или отца.
Если алименты нужно выплачивать на двоих и более детей, суд определяет единую долю от заработка на их содержание, которая будет взиматься до достижения старшим ребенком совершеннолетия.
Если после этого никто из родителей не обратился в суд с иском об определении размера алиментов на других детей, сумма останется такой же.
Родитель, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере:
Родитель, с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В 2023 году прожиточный минимум на детей составляет:
Половина прожиточного минимума обязательная к оплате. А сумму, которую определяет суд, считают рекомендованной.
Отмена такой обязанности может быть достигнута путем заключения соглашения между родителями и с разрешения органа опеки и попечительства.
В свою очередь тот родитель, с кем проживает ребенок, должен в дальнейшем самостоятельно содержать его. Если ребенок достиг 14 лет, он участвует в заключении этого договора.
Нет. Военное положение не снимает такую обязанность с родителей, даже если у плательщика официально нет доходов. Хотя, конечно, предусмотрены некоторые послабления. Исполнительные производства и принятие мер принудительного исполнения решений на временно оккупированных территориях не осуществляются
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