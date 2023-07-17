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В Украине меняют порядок выплат переселенцам: что известно

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Понедельник 17 июля 2023 16:20
В Украине меняют порядок выплат переселенцам: что известно Что известно о новом порядке выплат переселянцам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Кабмин утвердил разработанные новации по выплатам внутренне перемещенным лицам. С 1 августа пособие на жительство ВПЛ назначается на срок 6 месяцев. Однако есть определенные категории лиц, которые могут получать выплаты в течение одного года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Кого это касается

Речь идет о семьях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Это касается тех, у кого среднемесячный доход на одного получателя не превышает 4 размеров прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.

К тому же в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые:

  • ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста включительно
  • есть трое и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними
  • являются лицами с инвалидностью
  • являются гражданами, ухаживающими за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью

Также из членов семьи есть неработающий человек трудоспособного возраста, который в течение первых 6 месяцев получения помощи способствовал своей экономической самостоятельности, например:

  • трудоустроился
  • зарегистрировался в центре занятости как безработный
  • зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель
  • получил помощь на получение экономической самостоятельности и т. п.

При этом его среднемесячный доход не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Если ВПЛ потеряло трудоспособность или достигло пенсионного возраста, и размер пенсии которого не достигает трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также касается несовершеннолетних и малолетних детей, прибывших без сопровождения законного представителя.

Раньше мы писали о том, кому могут "заморозить" пенсии и соцвыплаты.

Также читайте, кому из ВПЛ отменят выплаты.

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