В Украине меняют порядок выплат переселенцам: что известно

Кабмин утвердил разработанные новации по выплатам внутренне перемещенным лицам. С 1 августа пособие на жительство ВПЛ назначается на срок 6 месяцев. Однако есть определенные категории лиц, которые могут получать выплаты в течение одного года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Кого это касается

Речь идет о семьях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Это касается тех, у кого среднемесячный доход на одного получателя не превышает 4 размеров прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.

К тому же в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые:

ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста включительно

есть трое и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними

являются лицами с инвалидностью

являются гражданами, ухаживающими за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью

Также из членов семьи есть неработающий человек трудоспособного возраста, который в течение первых 6 месяцев получения помощи способствовал своей экономической самостоятельности, например:

трудоустроился

зарегистрировался в центре занятости как безработный

зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель

получил помощь на получение экономической самостоятельности и т. п.

При этом его среднемесячный доход не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Если ВПЛ потеряло трудоспособность или достигло пенсионного возраста, и размер пенсии которого не достигает трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также касается несовершеннолетних и малолетних детей, прибывших без сопровождения законного представителя.