В Украине меняют порядок выплат переселенцам: что известно
Кабмин утвердил разработанные новации по выплатам внутренне перемещенным лицам. С 1 августа пособие на жительство ВПЛ назначается на срок 6 месяцев. Однако есть определенные категории лиц, которые могут получать выплаты в течение одного года.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Кого это касается
Речь идет о семьях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Это касается тех, у кого среднемесячный доход на одного получателя не превышает 4 размеров прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.
К тому же в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые:
- ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста включительно
- есть трое и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними
- являются лицами с инвалидностью
- являются гражданами, ухаживающими за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью
Также из членов семьи есть неработающий человек трудоспособного возраста, который в течение первых 6 месяцев получения помощи способствовал своей экономической самостоятельности, например:
- трудоустроился
- зарегистрировался в центре занятости как безработный
- зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель
- получил помощь на получение экономической самостоятельности и т. п.
При этом его среднемесячный доход не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Если ВПЛ потеряло трудоспособность или достигло пенсионного возраста, и размер пенсии которого не достигает трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.
Также касается несовершеннолетних и малолетних детей, прибывших без сопровождения законного представителя.
Раньше мы писали о том, кому могут "заморозить" пенсии и соцвыплаты.
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