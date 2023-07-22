Аліменти під час війни можна не платити? Тримайте точну відповідь

Аліменти - це обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього. Найчастіше аліменти виплачують дітям. Гроші можуть стягувати чи за згодою, чи в судовому порядку, якщо людина уникає виконання своїх обов'язків.
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Розмір суми визначає суд, спираючись на дохід матері чи батька.
Якщо аліменти потрібно виплачувати на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.
Якщо після цього, ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, сума залишиться тою ж самою.
Той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:
Той із батьків, з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2023 році прожитковий мінімум на дітей становить:
Половина прожиткового мінімуму є обов'язковою до сплати. А ту суму, яку визначає суд, вважають рекомендованою.
Скасування такого обов'язку можна досягти шляхом укладення угоди між батьками та з дозволу органу опіки та піклування.
Своєю чергою той із батьків, з ким проживає дитина, повинен надалі самостійно утримувати її. Якщо дитина досягла 14 років, вона бере участь в укладенні цього договору.
Ні. Воєнний стан не знімає такого обов'язку з батьків, навіть якщо у платника офіційно немає доходів. Хоча, звісно, передбачені деякі послаблення. Виконавчі провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, які тимчасово окуповані, не здійснюються.
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