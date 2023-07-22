Аліменти під час війни можна не платити? Тримайте точну відповідь

Скільки аліментів повинні виплачувати батьки

Розмір суми визначає суд, спираючись на дохід матері чи батька.

Якщо аліменти потрібно виплачувати на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Якщо після цього, ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, сума залишиться тою ж самою.

Той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

на одну дитину - однієї чверті

на двох дітей - однієї третини

на трьох і більше дітей - половини заробітку платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину

Той із батьків, з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2023 році прожитковий мінімум на дітей становить:

віком до шести років - 2 272 гривні (1 1136 гривень на аліменти)

від шести до 18 років - 2 833 гривні (1 416, 50 гривень на аліменти)

віком від 18 до 23 років, якщо дитина продовжує навчатися - 2 684 гривні (1 342 гривень на аліменти)

Половина прожиткового мінімуму є обов'язковою до сплати. А ту суму, яку визначає суд, вважають рекомендованою.

Коли можна не сплачувати аліменти

Скасування такого обов'язку можна досягти шляхом укладення угоди між батьками та з дозволу органу опіки та піклування.

Своєю чергою той із батьків, з ким проживає дитина, повинен надалі самостійно утримувати її. Якщо дитина досягла 14 років, вона бере участь в укладенні цього договору.

Чи є воєнний стан приводом для несплати

Ні. Воєнний стан не знімає такого обов'язку з батьків, навіть якщо у платника офіційно немає доходів. Хоча, звісно, передбачені деякі послаблення. Виконавчі провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, які тимчасово окуповані, не здійснюються.