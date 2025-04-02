Аллергия бьет рекорды: в каком возрасте вы в зоне риска?

Весенняя аллергия, широко известная как аллергический ринит или сенная лихорадка, поражает миллионы людей во всем мире. Однако риски и последствия этих аллергий могут значительно отличаться в зависимости от возрастной группы.

В каком возрасте человек может быть более подвержен аллергии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Детство

У детей весенняя аллергия обычно проявляется в возрасте от 2 до 10 лет. На этом этапе иммунная система развивается и становится более восприимчивой к аллергическим реакциям. Типичные симптомы включают чихание, зуд глаз и заложенность носа.

Ранний контакт с пыльцой может увеличить риск развития аллергической астмы в дальнейшей жизни. Кроме того, нелеченная аллергия может повлиять на успеваемость в школе и качество сна, что может иметь долгосрочные последствия для их физического и эмоционального развития.

Юношество

В подростковом возрасте у многих молодых людей усиливается весенняя аллергия. Это связано с гормональными изменениями, которые могут влиять на реакцию иммунной системы. Подростки склонны к развитию устойчивого аллергического ринита, который может мешать их повседневной деятельности и социальной жизни. Усталость, вызванная проблемами со сном из-за симптомов аллергии, может повлиять на их концентрацию и успеваемость. Кроме того, у некоторых подростков может начаться астма, связанная с сезонной аллергией.

Взрослый возраст

Во взрослом возрасте весенняя аллергия может быть более сложной из-за экологических и профессиональных факторов. У взрослых может развиться новая чувствительность или наблюдаться увеличение тяжести существующих аллергических реакций. Постоянное воздействие пыльцы во время активного отдыха или работы, связанной с сельским хозяйством, может усилить симптомы. Кроме того, стресс, связанный с работой и семейными обязанностями, может усилить аллергические реакции. Взрослым также следует быть осторожными относительно взаимодействия между лекарствами для лечения аллергии и другими медицинскими методами лечения.

Старость

С возрастом иммунная система людей ослабевает, что может изменить реакцию на весенние аллергены. Хотя у некоторых пожилых людей сезонная аллергия может уменьшиться из-за изменений в иммунной системе, у других может развиться новая чувствительность или наблюдаться увеличение интенсивности существующих реакций. Кроме того, сопутствующие заболевания, связанные со старением (такие как хронические респираторные заболевания), могут еще больше осложнить лечение весенней аллергии.

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