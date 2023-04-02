Акция с "блокадой" храма МП и рассказ военного об избиении: что происходит в Хмельницком (видео, фото)

Что произошло

В Хмельницком в воскресенье, 2 апреля, военный ВСУ Артур Ананьев, который добровольцем отправился на передовую в составе 19 стрелецкого батальона с самого начала широкомасштабного вторжения РФ, и на фронте получил контузию и черепно-мозговую травму, на "гражданке" отправился в храме МП, чтобы пообщаться со священниками.

26-летний боец, в частности, поинтересовался в Свято-Покровском Кафедральном соборе: "Скольким людям еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

В ответ священники набросились на Артура с кулаками, и все это происходило на глазах у прихожан храма. Началась драка, после чего один из священников вытолкал побитого военного из церкви. Далее бойца задержали патрульные.

Нападение и серьезная потасовка в храме попала на видео, и кадры разместили в социальных сетях.

Видео: избиение военного священниками МП в церкви в Хмельницком

Криминальное и административные производства

В Управлении патрульной полиции в Хмельницкой области проинформировали, что в отношении военного был составлен админпротокол за мелкое хулиганство (ст.173 КУоАП).

Что касается священника, то по факту избиения бойца следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

При этом мэр Хмельницкого Виталий Семчишин крайне возмутился ситуацией с производством в отношении пострадавшего защитника Украины. Он заявил в Telegram, что патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены.

Горсовет инициирует запрет для УПЦ МП пользоваться земельными участками

Семчишин также заявил, что "антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком" должны стать "железобетонным аргументом" для Рады, чтобы законодательно "раз и навсегда запретить это ФСБешное гнездо", подразумевая УПЦ МП.

Мэр Хмельницкого сообщил, что внеочередная сессия горсовета прекратит пользование всеми земельными участками Московским патриархатом на территории общины.

Кроме того, аналогичные решения будут инициировать в областном и районном советах.

Что говорит сам военный о ситуации

Как рассказал боец ВСУ Ананьев о происшествии, после задержания патрульные упрекнули его в "провокации" в храме МП, предупредили, что при повторном "визите" в церковь ему может грозить уже не административное, а криминальное производство.

Артур в эфире "Апостроф ТВ" также говорит, во время избиения священниками и сторонниками РПЦ в Украине его также душили. На слова мужчины о том, что нечем дышать, один из служителей церкви нецензурно дал понять, что ему все равно.

Военный также признался, что был приятно удивлен быстрой реакцией со стороны общества и чиновников на данный инцидент, и возле храма устроили массовую акцию..

"Это видео с избиением набрало большие охваты в сети, подключились военные, мои побратимы, волонтеры и просто неравнодушные люди", - сказал Артур.

Видео: боец ВСУ Артур Ананьев поделился подробностями о происшествии в храме

Акция возле церкви

Так, возле Свято-Покровского Кафедрального собора УПЦ МП во второй половине дня собралось около 500 людей, возмущенных таким инцидентом. При этом территория храма была закрыта. По состоянию на 18:30 на месте насчитали более 1 200 человек, пишут хмельницкие СМИ.

Возле входа дежурили патрульные. Также около церкви находились десятки полицейских и военных, в частности из бригады, где служил Ананьев.

Сначала о сборе возле церкви в сети объявил депутат местного облсовета Виктор Бурлык. Позже подобные призывы зазвучали в различных местных пабликах.

На кадрах, снятых возле храма, видно, что некоторые активисты через забор перелезли на территорию церкви. Люди поют гимн, также звучат лозунги в поддержку Украины и ее защитников.

Также стало известно, что представители УПЦ МП покинули территорию храма с заднего выхода.

Видео: акция возле храма на Владимирской в Хмельницком

Акция возле храма в Хмельницком, где священники избили военного (фото: vsim.ua / hromadske.ua)

Видео: акция возле храма в Хмельницком из-за произошедшей драки

Прихожане приступили к сбору подписей за то, чтобі Свято-Покровский собор перешел под юрисдикцию Православной Церкви Украины, передает местное издание vsim.ua.

Кроме того люди хотят, чтобы им передали ключи от храма, с целью проведения там ревизии, что является частью процедуры для перехода церкви из УПЦ МП в ПЦУ.

Что говорят в МП

Между тем на сайте УПЦ Московского патриархата заявили о попытке "штурма" храма группой "радикалов", а также попытке "рейдерского захвата". А вот само избиение в церкви военного назвали "провокацией".

"Напомним, сегодня во время Божественной литургии, переодетый в военную форму мужчина совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого, сорвал Богослужение, облил и повредил Священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан", - говорится в заявлении

Чиновники просят "снизить градус"

Заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в своем видеообращении заверил, что правоохранители расследуют инцидент с избиением бойца ВСУ в церкви, и действиям обеих сторон вскоре будет дана правовая оценка.

Чиновник в этом контексте также призывает дать возможность органам разрешить конфликт правовым способом, а также просит "снизить градус напряжения".

"Хотел бы напомнить, что мы живем в европейской, цивилизованной стране, где господствует верховенство права. Мы не московиты, и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций", - говорится в обращении.

Видео: в Хмельницкой ОВА выступили с обращением на фоне инцидента