Актриса зробила визнання про зйомки із Заворотнюк: дуже непросто

Анастасія Заворотнюк, яка бореться з важким онкологічним захворюванням і нещодавно була переведена в іншу клініку, зараз проходить реабілітаційні процедури. У пресі повідомляють, що права частина тіла зірки серіалу "Моя прекрасна няня" паралізована. Тим не менш, актриса днями відсвяткувала день народження доньки Анни, хоч і заходи довелося перенести до лікарні.

Рідні та близькі 48-річної Заворотнюк не коментують тривожні повідомлення ЗМІ про погіршення її стану, що начебто лікарі вже махнули рукою і не можуть нічим допомогти. Тим часом мовчання тільки "підливає масла у вогонь", і стривожені колеги актриси в інтерв'ю та ефірах висловлюють їй слова підтримки.

Так, артистка Катерина Дубакіна, яка знімалася з Заворотнюк у"Няні" і виконала роль дівчинки Маші - старшої дочки бізнесмена Шаталіна, назвала ситуацію з хворобою Анастасії жахливою.

"Але це дуже слизький момент... Мені б не хотілося обговорювати його докладно... Можу тільки побажати здоров'я Насті та сил її близьким", - розповіла вона в інтерв'ю "КП".

При цьому актриса поділилася спогадами про самі зйомки у серіалі разом із Заворотнюк та зізналася, що згадує процес не з теплом.

Анастасія Заворотнюк та Катерина Дубакіна (Фото: кадр із серіалу "Моя прекрасна няня")

"Я була дитиною, 14 років. І мені ще зарано було стикатися з дорослим життям: у ньому є безліч як приємних відкриттів, так і не дуже. Мені як підлітку було важко. Здавалося б, у 14 років стати популярним - це круто, багато хто мріє про це. Але для мене це обернулося негативом", - сказала Дубакіна.

Актриса переконана, що діти в такому віці повинні вчитися в школі, а не зніматися.

"У 14 років усе гіперболізовано. Я дуже поважаю той час, серіал - прекрасний, але для дітей це дуже непросто", - наголосила вона.