Кар'єра та особисте життя: що відомо про 23-річну доньку Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк зараз знаходиться у важкому стані в одній з приватних московських клінік. Російській актрисі діагностували пухлину мозку. Лікарі визнали онкологічне новоутворення неоперабельним і єдине, що залишається - це медикаментозно стабілізувати стан зірки "Моєї прекрасної няні".

Увесь цей час Анастасію підтримують її діти - 23-річна Анна, 19-річний син Майкл і третій чоловік актриси Петро Чернишов. А нещодавно стало відомо, що в лікарню провідати маму приїжджала її однорічна дочка Міла, народжена від останнього шлюбу.

Анна Заворотнюк народилася в 1996 році у другому шлюбі актриси з Дмитром Стрюковим, власником московського автосалону. Незабаром після появи доньки Анастасія з чоловіком переїхали в США, і актриса три роки жила на дві країни.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною (фото: twitter.com/okmagazineru)

Раннє дитинство Аня провела в Штатах, а в 2004-му році сім'я повернулася в США. Коли між Анастасією та її чоловіком почався розлад, Аню вирішили віддати на навчання в англійську школу, а після повернення до Москви дівчина вступила до МГУ.

У росЗМІ повідомляють, що з московського вузу дівчину відрахували нібито за прогули. А у 2017 році з'явилися відомості, що Анна вирушила до США вчитися на продюсера. Приватний університет Пейс у Нью-Йорку дівчина закінчила з відзнакою в 2018 році.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

У 16 років Аня заявила себе, як блогер. Дівчина стала досить популярною завдяки зовнішнім даним і зірковому імені. Тоді ж пройшла кастинг на роль ведучої програми про шоу-бізнес "Дістати зірку", в якій працювала близько року.

Анна Заворотнюк в ролі телеведучої (відео: YouTube)

У 2012 році Аня спробувала себе в якості актриси в популярному серіалі про дітей-мажорів "Закрита школа".

Завдяки відмінним параметрами і яскравій зовнішності дівчина часто знімалася для модних журналів. Їй навіть запропонували участь у шоу "Топ-модель по-російськи", але вона відмовилася.

Анна Заворотнюк в серіалі "Закрита школа" (скрін відео)

Про особисте життя дочки Анастасії Заворотнюк відомо не так багато. Якось Аня зустрічалася з відомим російським співаком Єгором Кридом. Але роман тривав недовго. За словами Кріда, дівчина була надто юна.

Анна Заворотнюк і Єгор Крід у 2012 році (фото: starhit.ru)

Протягом двох років Аня зустрічалася з сином відомого бізнесмена Мансуром Джамалдаєвим. Але справа так і не дійшла до весілля. Кажуть, що зараз серце дівчини вільне.

Анна Заворотнюк і Мансур Джамалдаєв (фото: соцмережі)

Зараз дівчина проживає в США, але через хворобу мами багато часу знаходиться в Росії.

За блогом Ані Заворотнюк в Instagram стежать понад 70 тисяч підписників. А в кінці серпня 2019 року 23-річна Анна стала бізнес-леді і запустила власну лінію одягу та аксесуарів в Москві.

Варто відзначити, що коли Аня презентувала свою колекцію, Анастасія Заворотнюк не з'явилася на заході, що стало приводом до поширенню чуток про її хворобу. Пізніше чутки, на жаль, підтвердилися.