Актриса Елена Олар: До полномасштабной войны не задумывалась, что реальность может быть страшнее кино

– Сейчас сериал "АТП Перевізники" с вашим участием имеет высокие телерейтинги и просмотры на платформе Netflix. Верили ли вы в успех проекта во время съемок?

– Еще во время съемок я почувствовала, что у этого сериала огромный потенциал. У нас была невероятная команда: талантливые актеры, профессиональные продюсеры и фантастический режиссер, который в совершенстве чувствовал атмосферу сериала. Он понимал, о чем снимает, и мастерски передавал это нам на площадке.

Когда главный человек осознает суть истории, которую он рассказывает, это чувствуется в каждой детали. Мы вкладывались в этот проект эмоционально, с любовью, и искренне рада, что зрители это заметили. Успех на Netflix и высокие рейтинги - это результат совместной работы людей, которые с первого дня горели этой идеей. Я бесконечно счастлива, что стала частью этой истории. Огромная благодарность кастинг-директору Ане Сахаровой за возможность присоединиться к такому замечательному проекту!

– Расскажите о своей роли и приоткройте завесу съемочного процесса.

– Я играю главного гримера на площадке. На первый взгляд, это тихая, спокойная девушка, которая просто выполняет свою работу. Но на самом деле она полна тайн, которые постепенно раскрываются на протяжении сериала. Это один из тех персонажей, которых не стоит недооценивать. Ее роль в сюжете гораздо глубже, чем кажется в начале.

Мне невероятно повезло работать в команде с талантливыми актерами - Остапом Ступкой, Вячеславом Довженко и Владимиром Гладким. Я бесконечно благодарна им за возможность наблюдать за работой мастеров и учиться у них.

Известная актриса рассказала о родственниках, которые защищают Украину на фронте (фото предоставлено пресс-службой)

– Близка ли вам автотематика? Приходилось ли вам сталкиваться на дороге с такими ситуациями, которые легко можно было бы снять в кино?

– Это действительно увлекательный мир. Хотя я еще только учусь водить, уже есть несколько интересных моментов, которые могли бы стать основой для кинематографических сцен. Однажды во время съемок сериала мне пришлось сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач. Сцена казалась несложной - просто заехать и выехать из автосалона. Но на самом деле это был настоящий вызов! Хорошо, что у меня были базовые навыки управления механикой.

Мой папа - военный, и именно он научил меня водить УАЗ. Это была настоящая школа вождения! Хотя я еще совершенствую свои навыки за рулем, можно сказать, что дорога уже "сыграла" в нескольких сценах. И кто знает - возможно, однажды это станет частью настоящего экшн-фильма!

– На съемочной площадке актеры всегда находят новые знакомства, или же встречаются с друзьями. С кем из актеров и актрис вам пришлось работать впервые и кто больше всего поразил?

– Эта съемочная площадка стала для меня особенной. Хотя новых знакомств здесь не было, это вовсе не означает, что не было открытий. В каждом совместном моменте я снова и снова убеждалась в профессионализме коллег. Я больше не удивляюсь уровню их мастерства, ведь все мы пришли сюда, чтобы делать свое дело качественно.

Но что действительно поразило - это атмосфера. Здесь не было случайных людей, каждый был на своем месте, и вместе мы создавали что-то невероятное. Самое ценное, что остается после такой работы, - не только удовольствие от процесса, но и особый круг людей, с которыми хочется поддерживать связь, встречаться за чашкой кофе и делиться новыми историями.

Это больше, чем просто совместная работа. Это совместное переживание, которое сближает. И я точно знаю, что мы еще не раз пересечемся на других площадках, в новых проектах и даже вне их. Так что я бесконечно счастлива: пусть этот проект не подарил мне новых знакомств, но он принес невероятные новые впечатления от людей, которых я давно знаю.

Актриса Елена Олар (фото предоставлено пресс-службой)

– В одном из интервью вы сказали, что актерство "это когда ты постоянно балансируешь на грани: между собой и своими героями, между реальностью и вымышленным миром". Также вы признавались, что худшее в кино - это фальшь актера. Как вам удается балансировать между этими двумя мирами в такой тяжелый период, когда приходится глубоко погружаться в роли и проживать еще и жизнь героини параллельно со своей?

– Сейчас действительно трудно сохранять баланс. Ведь, играя роль, нужно полностью погружаться в персонажа, проживать его эмоции, и одновременно помнить, кто ты есть, что ты - актриса, которая просто выполняет свою работу.

В это сложное время, когда вокруг столько боли, потерь и страха, мы должны помнить, какую страшную цену платим. Для меня роль - это как бы возможность на мгновение убежать от реальности. Но в то же время я стараюсь не позволять героям забирать слишком много моих эмоций, ведь это может повлиять на мое и без того нестабильное психическое состояние. Мы все знаем, почему так.

Получается, что я будто проживаю все дважды: сначала через роль, а потом - через реальность, которая нас окружает. Поэтому я сознательно стараюсь не смешивать эти два мира. Сегодняшняя реальность настолько жестока, что, если погрузиться в нее безгранично, можно просто потерять себя. Именно поэтому я концентрируюсь на том, что это - моя работа. Здесь и сейчас я на площадке, и моя задача - донести эмоцию, прожить этот момент и отдаться ему полностью. Не думая ни о чем другом.

До полномасштабного вторжения я вообще не задумывалась о том, что реальность может быть страшнее кино. Теперь все иначе. То, что происходит за окном, куда более жуткое, чем любой сценарий, который мне приходилось играть.

– По вашим словам, война показала, что самое важное - это люди. Кого сейчас можете назвать действительно близкими людьми, кто вдохновляет на творчество в такие тяжелые времена?

– Для меня самые важные люди - это, безусловно, моя семья. Именно они помогают мне пройти через эти сложные времена. Особое место в моем сердце занимают мужчины моей семьи, которые сейчас стоят на защите нашей страны.

Ежедневно я волнуюсь за них, потому что знаю, что они находятся на передовой, на линии соприкосновения с врагом. Осознание того, что опасность может настигнуть их в любой момент, болит мне до глубины души. Это невероятно тяжело, но в то же время именно они вдохновляют меня на творчество. Они дают мне силы даже в те моменты, когда кажется, что их больше не осталось.

Они - мои герои. Я бесконечно горжусь ими. Их поддержка и любовь помогают мне продолжать жить, творить, сниматься, даже в это страшное время. Каждый раз, когда я звоню папе, брату или кому-то из родных, рассказываю им о новой роли или работе, они радуются. Они говорят: "Мы за это и стоим - чтобы вы могли жить нормальной жизнью".

Поэтому самые близкие для меня люди - это моя семья, которая делает огромный вклад в то, чтобы Украина выстояла, чтобы у нас была идентичность, чтобы звучал украинский язык, чтобы мы могли снимать украинские сериалы, такие как "АТП", и чтобы мир их увидел.

Звезда сериалов рассказала, на что готова ради роли (фото предоставлено пресс-службой)

– Известно, что для вас очень важно быть на 100% погруженной в роль. В мировом кинематографе существуют примеры невероятного перевоплощения, как вот, например, Кристиан Бэйл, который способен на безумные эксперименты со своим весом, или же Генри Кавилл, который привел себя в невероятную физическую форму для "Человека из стали" исключительно естественным образом. Готовы ли вы пойти на какие-то такие изменения ради того, чтобы сыграть кого-то действительно уникального, аутентичного? Какие для вас есть рамки в этих перевоплощениях?

– Конечно, я мечтаю о том, чтобы в Украине увеличивалось финансирование кинематографа, больше внимания уделялось подготовке к проектам, чтобы было больше читок, более глубокого понимания персонажей и того, что мы создаем. Это позволило бы актерам не только внутренне перевоплощаться, но и кардинально меняться внешне - набирать или сбрасывать вес, менять внешность в соответствии с ролью. Это могло бы серьезно повлиять на развитие украинского кинематографа. У меня был похожий опыт. Перед пандемией мы примеряли костюмы для сериала "Рідня", где я должна была сыграть преподавательницу танцев живота. На тот момент мой размер был XS, но после карантина я набрала вес, и костюмы уже не подходили. До запуска оставалось всего две недели - если бы я не вернулась в форму, костюмерам пришлось бы полностью менять весь гардероб, а это уже было невозможно.

Я собрала всю свою силу воли, быстро вернулась в нужную форму, и костюмеры до сих пор вспоминают меня с благодарностью. Для них это был своеобразный подвиг, хотя для меня - лишь часть профессиональной ответственности. Я глубоко убеждена, что актер должен меняться не только внутренне, но и внешне. Это огромный вызов, который требует времени, ресурсов и самоотверженности. Я в восторге от таких перевоплощений, как, например, когда Деми Мур побрила голову прямо в кадре - это настоящая преданность искусству. Я готова на любые трансформации, если они помогут моему персонажу стать еще более убедительным и вызвать у зрителя эффект "вау". Поэтому только вперед!

– Вы играете как в кино так, и в театре. Однако интересно узнать, какой кинопроект для вас стал любимый за все время съемок? Какой спектакль оставил самые приятные воспоминания?

– Мой самый любимый кинопроект - это полнометражный фильм, который сейчас идет в кинотеатрах, где я сыграла роль Златы. "Відпустка наосліп" стал для меня настоящим вызовом, ведь эта роль позволила мне выйти за пределы привычных амплуа и раскрыть персонажа с неожиданной стороны. Каждый день на съемочной площадке был наполнен эмоциями, благодарностью за опыт и, конечно, невероятной атмосферой Карпат. Было ощущение, будто я не работаю, а отдыхаю.

Что касается сериалов, больше всего тепло я чувствую к роли Лилии Олеговны в сериале "Рідня". Этот персонаж дал мне возможность глубже погрузиться в роль, открыть в себе новые актерские грани. Всегда с теплом вспоминаю эту работу.

Отдельно хочу вспомнить сериал "Дім чужих таємниць", где я сыграла главную молодую героиню. К сожалению, этот проект так и не вышел на экраны из-за начала полномасштабного вторжения, ведь главную мужскую роль в нем исполнял российский актер. Несмотря на это, я очень люблю эту роль - в сериале было много сцен, которые остались в моем сердце. Я бесконечно благодарна режиссеру Антону Гойде, который открыл меня для зрителя с новой стороны. Сегодня он не только создатель, но и защитник, ведь присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины и защищает нашу страну.

Из театральных работ моя самая любимая - "Приборкання норовливої", роль Екатерины в театре имени Шевченко в Харькове. Театр для меня - это особая энергия, это момент единения со зрителем, когда каждое выступление уникально. Получить главную роль в масштабной постановке сразу после окончания университета - это был огромный вызов, но и большая честь.

Олар на съемках сериала "АТП Перевізники" (фото предоставлено пресс-службой)

Смотрите "АТП Перевозчики" в 20:00 с понедельника по четверг на ICTV2.

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