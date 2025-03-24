Виктор Бронюк: Европейцы даже не понимают, как близко война сегодня к ним

О службе в ТрО, реакции семьи на желание пойти воевать, решение жить в Украине несмотря на войну и потребности защитников нашей страны - в интервью РБК-Украина рассказал певец и лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк.

РБК-Украина расспросило Бронюка о том, как изменилась его жизнь в условиях войны, как ему удалось похудеть и какой бизнес он основал вместе с сыном.

"Олені", "Вчителька", "Свєта", "Сірожине пірожине" - эти и другие группы "ТІК" знают почти все украинцы. На фоне полномасштабной войны Бронюк начал заниматься не только музыкой, он вступил в ТрО, занимается волонтерством, возглавил Винницкую областную филармонию. И недавно музыкант стал еще и актером и снялся в сериале "АТП Перевізники".

– Украина уже 3 года в полномасштабной войне. Скажите, что изменилось в вашем отношении? К чему адаптировались, как изменились?

– Что изменилось? Вероятно, ничего: Россия - агрессор, который принес большую беду на нашу землю. К сожалению, мир трансформируется: войну трактуют на свой лад, как кому удобно. Сегодня мир напоминает Украину периода 2016-2017 годов, когда у нас была война на Востоке, и вроде многих это не затрагивало.

В прошлом году мы были на гастролях в Германии, и во время интервью я объяснял, что сегодня Европа находится где-то в таком же состоянии, как находилась большая часть украинцев. Европейцы даже не понимают, как близко война сегодня к ним.

С другой стороны, нам нужно делать свое. Помогать нашим защитникам, поддерживать их: кто-то гривной, кто-то морально, как может.

Бронюк из группы "ТІК" (фото предоставлено артистом)

– Виктор, знаю, что вы с 2022 года были в армии, расскажите о тех событиях.

– Группа "ТІК" и я, как гражданин, помогаем нашим Силам обороны и Вооруженным Силам еще с 2014 года. Я уже много лет возглавляю благотворительный фонд "Подільська громада", и эта деятельность, постоянная поддержка наших защитников, сделали меня причастным ко всем событиям, которые начались в Украине в 2014 году. Но когда началось полномасштабное вторжение, я понял, что прежде всего нужно обезопасить свою семью.

Далее я присоединился к ТрО, хотя тогда никто не понимал, что это такое. Я занимался вопросами логистики и коммуникации. Весь организационный опыт, который я получил в общественном секторе, на чиновничьей должности и в волонтерской работе, пригодился. Это позволяло быстро и правильно принимать решения, организовывать определенные процессы. Поэтому определенный период я находился в составе Вооруженных Сил.

А потом, когда все более-менее стабилизировалось, решил, что нужно поддерживать эмоционально и творчески. Но мы по-прежнему ведем волонтерскую работу, поддерживаем силы обороны. Когда у тебя уже есть личные отношения с побратимами, друзьями, которые пошли воевать, ты не можешь оставаться в стороне. Постоянно есть какие-то потребности, содействие в помощи, возможности. Мы донатим, собираем деньги, поддерживаем, покупаем, помогаем.

Потребности не уменьшились. Каждый день нужны разные вещи: средства поражения, например FPV-дроны, средства радиоэлектронной борьбы, средства индивидуальной защиты от дронов, которые позволяют бойцам оставаться невредимыми в новых условиях ведения боевых действий с использованием беспилотных систем.

– А как ваша семья на все это реагировала?

– Моя семья выехала в первые дни войны. Как началось полномасштабное вторжение, мы собрались и решили, что надо ехать. Я вывез жену с детьми, а сам вернулся.

Полгода они жили за границей, с сентября 2022 года они уже в Украине, в родной Виннице, дети ходят в школу. Мы приняли решение, что Винница - относительно безопасный город. Понятно, что сейчас ни один украинец не имеет стопроцентной гарантии безопасности, военное положение не защищает тебя от угроз войны и ее последствий.

Виктор Бронюк рассказал, что делал в ТрО (фото предоставлено артистом)

– Расскажите о ваших детях, чем они занимаются?

– Еве 15 лет, она родилась в 2009 году, а сыну - 14, хотя Даниил выглядит старше. Он учится в специализированном лицее с IT-уклоном, будущий IT-шник. А дочь училась в лицее с углубленным изучением иностранных языков, но вернулась в обычную школу.

– Так в вашей семье будет собственный IT-специалист?

– Скажу больше: мы уже владельцы IT-компании, у нас есть собственное мобильное приложение DAH. Это система коммуникации и диджитализации на рынке услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вы можете найти это интересное приложение, мы - лидеры рынка.

Разработали собственную версию бухгалтерского учета для жилищно-коммунального хозяйства, сотрудничаем с "Дією", профильными министерствами и ведомствами. Даже сейчас разработали за собственные деньги и предоставили бесплатно приложение для организации общего собрания жителей в условиях войны, когда у них нет возможности собраться, чтобы принять решение.

Семья Бронюка (фото предоставлено артистом)

– Сын продолжит семейное дело, а дочь кем хочет стать?

– Ей нравится изучение иностранных языков, Ева больше гуманитарий, поэтому будем двигаться в этом направлении. У нее есть желание освоить навыки дизайна, но подросткам трудно разобраться в своих желаниях. Как родитель, я стараюсь немного это скорректировать, но нужно слушать их. Как педагог по образованию, я считаю, что у каждого должен быть свой жизненный путь. Не хотелось бы, чтобы родители воплощали свои амбиции в судьбе детей. А дети часто, чтобы не обидеть родителей, идут указанным путем, а потом оказывается, что они этого не хотели. Поэтому пробуем разобраться.

В любом случае нужно оставаться человеком. Будь собой, но будь человеком. Сделай правильно, сделай по закону, сделай по совести, чтобы потом не было стыдно. Единственное, что мы можем передать как родители или дедушки, - это жизненный опыт. И если понятно, что не все его готовы воспринимать, не всегда он может быть в каком-то смысле уместным. Со всем этим важно не потерять диалог. Каждый должен сделать свои ошибки, каждый должен набить свои шишки, но где есть возможность предупредить какую-то вещь, то это надо делать. По моему мнению, это то, что предопределяет общение и диалог.

– Знаю, что вы классно готовите. Какие-то фирменные блюда у вас есть? Часто ли готовите для семьи?

– Скажу так: иногда без повода, когда есть хорошее настроение, желание, почему бы и нет. Приготовить что-то вкусное, обычный борщ, что-то интересное на мангале, что-то другое. Это традиции семейные, они всегда были и никуда не исчезают.

Бронюк и его жена (фото предоставлено артистом)

– Несколько лет назад вы похудели почти на три десятка килограммов. Почему вдруг решили и как вам это удалось?

– Я в шутку всегда говорю, что эта диета называется ПМЖ - "Попробуй меньше жрать". Отлично. Оно получается. На самом деле каждый сам принимает решение, и все эти шутки про хорошего человека, которого должно быть много, смешные, оно приносит свои последствия, когда ты не можешь комфортно, например, элементарно нагнуться, чтобы завязать шнурки в кроссовках, надо принимать какие-то решения. Я такое решение принял. Полностью отказался от алкоголя, хотя не имел проблем с ним, но он провоцировал неконтролируемое потребление закуски или еды. Также я стал более-менее рационально питаться.

Бронюк на съемках "АТП Перевізники" (фото предоставлено артистом)

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