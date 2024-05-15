Актриса Катря Петрашова: Отмена украинского дубляжа в кино - это абсолютно пророссийский план

Украинцы снова активно обсуждают законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине", который расширяет его потребление. Общество возмутила норма, которая предусматривает уменьшение вдвое количества фильмов, дублирующих на украинском, уже со следующего года.

РБК-Украина (проект Styler) расспросила соучредительницу студии дубляжа и сценической речи "Гур-Гуры", актрису дубляжа, которая озвучивала главные роли в фильмах "Гіркі жнива", "Земля майбутнього: Світ за межами", мультисериале "Барбі" и в десятках других лент, Катрю Петрашову об украинском дубляже и его значении для развития нашего языка.

Законопроект №9432 осенью прошлого года приняли в первом чтении, второе должно было состояться в апреле, но его сняли с повестки дня из-за скандальной правки о дубляже фильмов.

Юристы заявляют о юридических парадоксах - ведь Закон об украинском языке гарантирует его всестороннее развитие и функционирование во всех сферах, а нормы законопроекта №9432 ограничивают его применение. Общественные активисты называют вероятные нововведения антиукраинскими, а сами актеры дубляжа готовят официальное письмо-обращение в ВР, чтобы их не оставляли без работы, а украинцев без качественного дубляжа на родном языке.

– Законопроект 9432 предусматривает уменьшение количества фильмов с украинским дубляжем до 50% уже со следующего года. А к 2027 году - все фильмы на английском будут идти на языке оригинала. Почему не следует допускать принятия этого закона?

– Сейчас мы очень боремся за сохранение украинского дубляжа и надеемся, что его официально признают отдельным видом искусства наравне с театром, музыкой и кино. Мы уже доказали, что украинский дубляж очень качественно делаем.

В Законе о языке указано, что его должны развивать, распространять, чтобы сохранить традиции, культуру и искусство. А законопроект 9432 - это антиукраинская пропаганда. Я вспоминаю с истории Валуевские циркуляры, Эмские указы и думаю: "Господи, я что реально живу в такие времена?" Это нельзя прямо сравнить, но когда вдруг во время войны мы говорим: "А давайте отменим что-то украинское", - это абсурд.

Если хотите дать людям выбор изучать английский язык через фильмы - сделайте какие-нибудь отдельные сеансы в кинотеатрах. Но украинский дубляж должен быть!

Катря Петрашова (фото: lemonn.agency)

– Сейчас много говорят о том, что отмена дубляжа замедлит развитие украинского языка...

– Конечно, качественный контент помогает развиваться нашему языку. Очень много людей благодаря дубляжу полюбили украинский и поняли, что класс - голливудские актеры на нем "говорят", почему бы мне не заговорить? И так начали учить наш язык.

В сфере дубляжа работают специалисты. Английский язык в фильмах не так уж понятен - их шутки, диалекты и фразеологизмы часто далекие для украинцев. Мы не можем так посмеяться над их шуткой, как в качественном переводе на украинский, потому что американский юмор не всегда нам близок.

Когда переводчики адаптируют текст, они понимают, над чем украинцы смогут посмеяться, они актуализируют его под настоящее. Делают так, чтобы шутка была нам ближе.

И, конечно, круто, что мы можем пойти и послушать профессиональный перевод, литературный, красивый. Так язык работает не только в разговорной форме. В дубляже он действительно как отдельное искусство.

– Не приведет ли принятие этого законопроекта к увеличению пиратской озвучки? Или же украинцы будут искать альтернативу и будут смотреть фильмы на русском?

– Да, это абсолютно пророссийский план. Украинцы не знают английский в совершенстве. Только маленький процент людей могут смотреть фильмы в оригинале. Сейчас они могут это делать в интернете и им не обязательно идти в кинотеатры.

К примеру, в кинотеатре "Жовтень" часто проводят фестивали, где можно посмотреть фильм на языке оригинала. Но принятие этого законопроекта приведет к тому, что обычные украинцы будут заходить на пиратские сайты и, конечно, будут искать фильмы на русском.

Ленты с субтитрами трудно просматривать, потому что нужно успевать читать их, смотреть сюжет и понимать весь смысл. Это очень сложно. Поэтому это точно приведет к тому, что украинцы снова будут смотреть на российскую озвучку и дубляжи. Это спровоцирует распространение российского контента, а украинское будет нивелироваться. Ведь родителям проще включить ребенку "Фиксики" или еще какие-нибудь мультики на русском. Это означает, что многие дети будут расти русскоязычными.

Конечно, мы сейчас боремся против этого законопроекта, потому что его принятие приведет к потере рабочих мест среди людей, очень любящих свою профессию. А еще это нововведение станет большим препятствием для изучения украинского языка.

Катря в студии звукозаписи (фото предоставлено Катрею Петрашовой)

– Сколько людей вовлечено в процессе дубляжа одного фильма и как много времени это занимает?

– Если мы говорим о полнометражном фильме для Netflix, то работа над дубляжем занимает примерно месяц. Если я озвучиваю главную роль, мне на это выделяется около 5 рабочих часов. Но, кроме главной роли, есть еще и многие другие, и на них также выделяют 2-3 дня. Помимо актеров, над дубляжем работают еще и звукорежиссеры. В одном фильме привлечены где-то два десятка человек.

Актеры дубляжа зарабатывают не так уж много. За работу для Netflix оплачивают 15 гривен за кольцо. То есть за озвучивание одного завершенного мнения от начала до конца. Оно может состоять как из одного слова, так и из нескольких предложений. Если говорить о полнометражном фильме, который идет в кинотеатрах, то оплата - 21 гривна за кольцо.

Конечно, есть еще работа звукорежиссеров, менеджеров, которые работают каждый день. Ведь актеров и режиссеров приглашают на отдельные проекты. Можно неделю поработать на дублировании, а потом быть два месяца без работы.

– Если эти деньги не будут тратить на дубляж, то есть ли вероятность, что их направят на съемки наших фильмов?

– Это очень разные направления - одно аудиоконтент, а другое - съемка. И на их реализацию нужно разные суммы - продублировать фильм и снять его с нуля от начала до конца - это очень большая разница в бюджете. Конечно, продублировать - это гораздо дешевле, чем полностью снять ленту в Украине с большой командой.

Но проекты друг другу не должны мешать. Украинский контент должен развиваться, украинское кино должно жить, и, я надеюсь, после войны мы будем снимать много качественных фильмов. Но уже сейчас мы должны отказаться от всего российского, их дурацких сериалов, которых раньше было очень много, и российских актеров, приезжавших сюда сниматься. Надеюсь, что с этим все решено.

А вот отказываться от качественного американского кино - не стоит. Мы должны у них черпать то искусство, оно крутое, качественное, там очень много талантливых актеров, режиссеров, художников, с которых целесообразно брать пример. А дубляж, собственно, помогает нам познакомиться с киноискусством Европы, Америки и мира вообще.

Не стоит сейчас манипулировать тем, что мы должны развивать все украинское. Естественно, от собственного не нужно отказываться, но нельзя закрыться в собственной стране и отграничиваться от мира, потому что изоляция до добра не доводит.

– Если будет принят этот законопроект, целый пласт актеров останется без работы. Будут ли у них альтернатива?

– Этот законопроект касается не только актеров, но и звукорежиссеров, переводчиков. У нас нет сколько рабочих мест, сколько у нас выпускается из университетов каждый год актеров, режиссеров, звукорежиссеров, кинорежиссеров, режиссеров театра. Государство не может обеспечить всех работой, поэтому многие выпускники идут работать абсолютно в разные сферы, связанные с искусством. Кому-то повезет и он откроет какую-то студию для детей, но это не даст развития рабочих мест.

– Какие еще опасности, по вашему мнению, скрывает этот законопроект?

– Пострадает не только сфера дубляжа, но и кинотеатры. Сейчас фильмы на языке оригинала можно посмотреть в интернете, заплатив за доступ к определенным ресурсам. Так захотят ли люди потом платить за билет в кинотеатр?

Тем более, старшему поколению будет трудно быстро выучить английский. И невозможно им овладеть в совершенстве. Надо еще учесть, что в фильмах высока скорость речи, а это усложняет восприятие. У украинцев не так много англоязычной среды, чтобы без проблем воспринимать на слух английский. Поэтому кинотеатры однозначно пострадают...

Катря в студии за пультом режиссера (фото предоставлено Катрею Петрашовой)