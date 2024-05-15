Акторка Катря Петрашова: Скасування українського дубляжу в кіно - це абсолютно проросійський план

Українці знову активно обговорюють законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", який розширює її вжиток. Суспільство обурила норма, яка передбачає зменшення вдвічі кількості фільмів, які дублюють українською, уже з наступного року.

РБК-Україна (проект Styler) розпитало співзасновницю студії дубляжу та сценічного мовлення "Гур-Гури", актрису дубляжу, яка озвучувала головні ролі у фільмах "Гіркі жнива", "Земля майбутнього: Світ за межами", мультисеріалі "Барбі" й у десятках інших стрічок, Катрю Петрашову про український дубляж та його значення для розвитку нашої мови.

Законопроект №9432 торік восени ухвалили у першому читанні, друге мало відбутись у квітні, але його зняли з порядку денного через скандальну правку про дубляж фільмів.

Юристи заявляють про правничі парадокси - адже Закон про українську мову гарантує її всебічний розвиток і функціонування у всіх сферах, натомість норми законопроекту №9432 обмежують її застосування. Громадські активісти називають ймовірні нововведення антиукраїнськими, натомість самі актори дубляжу готують офіційний лист-звернення до ВР, аби їх не залишали без роботи, а українців без якісного дубляжу рідною мовою.

– Законопроект 9432 передбачає зменшення кількості фільмів з українським дубляжем до 50% вже з наступного року. А до 2027 року - усі фільми англійською йтимуть мовою оригіналу. Чому не варто допускати ухвалення цього закону?

– Зараз ми дуже боремося за збереження українського дубляжу і сподіваємось, що його офіційно визнають окремим видом мистецтва на рівні з театром, музикою та кіно. Ми вже довели, що український дубляж дуже якісно робимо.

У Законі про мову вказано, що її повинні розвивати, поширювати, щоб зберегти традиції, культуру й мистецтво. Натомість законопроект 9432 - це антиукраїнська пропаганда. Я згадую з історії Валуєвські циркуляри, Емські укази й думаю: "Господи, я що реально живу в такі часи?" Це не можна прямо порівняти, але коли раптом під час війни ми говоримо: "А скасуймо щось українське", - це ж абсурд.

Якщо хочете дати людям вибір вивчати англійську мову через фільми - зробіть якісь окремі сеанси в кінотеатрах. Але український дубляж має бути!

Катря Петрашова (фото: lemonn.agency)

– Зараз багато говорять про те, що скасування дубляжу сповільнить розвиток української мови...

– Звісно, якісний контент допомагає розвиватися нашій мові. Дуже багато людей завдяки дубляжу полюбили українську і зрозуміли, що клас - голлівудські актори нею "говорять", чому б мені не заговорити? І так почали вивчати нашу мову.

У сфері дубляжу працюють професіонали. Англійська мова у фільмах не є вже й такою зрозумілою - їхні жарти, діалекти й фразеологізми часто є далекими для українців. Ми не можемо так посміятися над їхнім жартом, як у якісному перекладі на українську, бо американський гумор не завжди нам близький.

Коли перекладачі адаптують текст, вони розуміють, з чого українці зможуть посміятись, вони актуалізують його під сьогодення. Роблять так, щоб жарт був нам ближчим.

І, звісно, круто, що ми можемо піти й послухати дуже професійний переклад, літературний, красивий. Так мова функціонує не тільки у розмовній формі. У дубляжі вона дійсно як окреме мистецтво.

– Чи ухвалення цього законопроекту не призведе до збільшення піратської озвучки? Або ж українці шукатимуть альтернативу і переглядатимуть фільми російською?

– Так, це абсолютно проросійський план. Українці не знають англійську мову досконало. Лише маленький відсоток людей можуть дивитись фільми в оригіналі. Зараз вони мають змогу це робити в інтернеті і їм не обов'язково йти в кінотеатри.

Наприклад, у кінотеатрі "Жовтень" часто проводять фестивалі, де можна подивитися фільм мовою оригіналу. Але ухвалення цього законопроекту призведе до того, що пересічні українці заходитимуть на піратські сайти й звісно шукатимуть фільми російською.

Стрічки із субтитрами важко переглядати, бо треба встигати читати їх, дивитись сюжет і розуміти весь зміст. Це дуже складно. Тому це точно призведе до того, що українці знову дивитимуться російську озвучку і дубляжі. Це спровокує поширення російського контенту, а українське буде нівелюватись. Адже батькам простіше ввімкнути дитині "Фіксики" чи ще якісь мультики російською. Це означає, що багато дітей ростимуть російськомовними.

Звісно, ми зараз боремося проти цього законопроекту, бо його ухвалення призведе до втрати робочих місць серед людей, які дуже люблять свою професію. А ще це нововведення стане великою перешкодою для вивчення української мови.

Катря у студії звукозапису (фото надане Катрею Петрашовою)

– Скільки людей залучені у процесі дубляжу одного фільму та як багато часу це займає?

– Якщо ми говоримо про повнометражний фільм для "Netflix", то робота над дубляжем займає приблизно місяць. Якщо я озвучую головну роль, мені на це виділяється десь 5 робочих годин. Але ж, окрім головної ролі, є ще і багато інших, і на них також виділяють 2-3 дні. Крім акторів, над дубляжем працюють ще й звукорежисери. В одному фільмі залучені десь зо два десятки людей.

Актори дубляжу заробляють не так вже й багато. За роботу для "Netflix" оплачують 15 гривень за кільце. Тобто за озвучування однієї завершеної думки від початку до кінця. Вона може складатись як з одного слова, так і з кількох речень. Якщо говорити про повнометражний фільм, який йде в кінотеатрах, то оплата - 21 гривня за кільце.

Звісно, ще є робота звукорежисерів, менеджерів, які працюють щодня. Адже акторів й режисерів запрошують на окремі проекти. Можна тиждень попрацювати на дублюванні, а потім два місяці бути без роботи.

– Якщо ці гроші не витрачатимуть на дубляж, то чи є ймовірність, що їх скерують на знімання наших фільмів?

– Це дуже різні напрямки - одне аудіоконтент, а інше - знімання. І на їх реалізацію треба різні суми - продублювати фільм і зняти його з нуля від початку до кінця - це дуже велика різниця в бюджеті. Звісно, продублювати - це набагато дешевше, ніж повністю зняти стрічку в Україні з великою командою.

Але одне одному не має заважати. Український контент має розвиватися, українське кіно має жити, і, я сподіваюся, після війни ми зніматимемо багато якісних фільмів. Втім, вже зараз маємо відмовитися від всього російського, їхніх дурацьких серіалів, яких раніше було дуже багато, та російських акторів, які приїжджали сюди зніматися. Сподіваюсь, що з цим все вирішено.

А от відмовлятися від якісного американського кіно - не варто. Ми маємо у них черпати те мистецтво, воно круте, якісне, там дуже багато талановитих акторів, режисерів, митців, з яких доцільно брати приклад. А дубляж власне допомагає нам познайомитись із кіномистецтвом Європи, Америки та світу взагалі.

Не варто зараз маніпулювати на цьому, що ми маємо розвивати все українське. Звісно, від свого не треба відмовитися, але не можна закритися у своїй країні й відмежовуватись від світу, бо ізоляція до добра не доводить.

– Якщо ухвалять цей законопроект, цілий пласт акторів залишиться без роботи. Чи матимуть вони якусь альтернативу?

– Цей законопроект стосується не лише акторів, а й звукорежисерів, перекладачів. У нас немає скільки робочих місць, скільки у нас випускається з університетів щороку акторів, режисерів, звукорежисерів, кінорежисерів, режисерів театру. Держава не може забезпечити всіх роботою, тому багато випускників йде працювати абсолютно в різні сфери, пов'язані з мистецтвом. Комусь пощастить і хтось відкриє якусь студію для дітей, але це не дасть розвитку робочих місць.

– Які ще небезпеки, на вашу думку, приховує цей законопроект?

– Постраждає не тільки сфера дубляжу, а й кінотеатри. Зараз фільми мовою оригіналу можна подивитись в інтернеті, заплативши за доступ до певних ресурсів. То чи захочуть люди потім платити за квиток у кінотеатр?

Тим паче старшому поколінню буде важко швидко вивчити англійську. І неможливо її опанувати досконало. Треба ще врахувати, що у фільмах висока швидкість мовлення, а це ускладнює сприйняття. В українців не так багато англомовного середовища, щоб без проблем сприймати на слух англійську. Тому кінотеатри однозначно постраждають...

Катря у студії за пультом режисера (фото надане Катрею Петрашовою)