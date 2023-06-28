Английский станет обязательным для работы в Украине? Разбор новой инициативы в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения. Среди прочего обяжут понимать и разговаривать по-английски чиновников, полицию и прокуроров, а иностранное кино начнут показывать без украинского дубляжа.

Как говорится в пояснительной записке, английский язык является официальным в 58 из 196 стран мира. Это один из шести языков ООН, а также официальный язык ЕС, Совета Европы, Еврокомиссии и НАТО.

Кроме того, подчеркивается, что Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС, но остается обособленной от Евросоюза языковым барьером. В сравнении с другими странами Европы украинцы отстают в готовности общаться на английском языке. Поэтому трансформация его статуса является стратегическим шагом к полноценному членству в ЕС.

Отметим, ряд нововведений предполагает, что они вступят в силу только через 2-4 года после отмены военного положения.

Особый статус для английского

Предлагается закрепить статус английского как языка международного общения в Украине. А государство - обязать способствовать его изучению украинцами.

При этом ни одно из положений не должно трактоваться как такое, которое сужает сферу функционирования и применения украинского языка и языков коренных народов и национальных меньшинств.

Кого обяжут владеть английским языком

Обязательное владение устанавливается для тех, кто претендует на следующие должности:

госслужба категории "А" (высшие руководители) - госсекретарь Кабмина, его заместители, госсекретари министерств, руководство центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их замы

госслужба категории "Б" (заместители руководителей госорганов, руководители структурных подразделений, территориальных органов) и "В" (другие должности, не отнесенные к категориям "А" и "Б") - полный перечень еще предстоит установить

главы местных государственных администраций и их замы

военнослужащие офицерского состава на контракте (перечень устанавливается Кабмином)

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции, начальники других правоохранительных органов

прокуроры

сотрудники налоговых и таможенных органов

руководство государственных предприятий

В отношении чиновников категории "А" и руководства государственных администраций требования вступят в силу через два года после отмены военного положения.

В отношении остальных - через четыре года после отмены военного положения.

Требования к уровню владения и экзамен

Кабинету министров Украины предстоит утвердить, как будет проводиться экзамен на определение уровня владения английским языком, а также перечень подтверждающих документов, в том числе сертификатов международного образца.

При этом требования должны разрабатываться с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CERF). Что касается военных, то для них - с учетом стандарта НАТО.

Экзамены для претендентов на должности в государственной службе будут бесплатными. Их можно будет сдавать повторно, но не чаще одного раза в 4 месяца.

Денежные стимулы

Государственным служащим категорий "А", "Б" и "В" с уровнем английского языка не ниже B2 (уверенное владение) устанавливается надбавка в размере 10% должностного оклада.

Законопроект предлагает установить денежную помощь на изучение языка в рамках образования для взрослых. Средства будут выделяться из государственного и местных бюджетов, а также других не запрещенных законодательством источников.

Эти нормы при принятии закона должны вступить в силу сразу после отмены военного положения.

Образование

Государство способствует изучению английского языка, начиная с детского сада. В младших и средних группах в образовательном процессе будет обязательным его использование, в старших - изучение.

Обязательное изучение в качестве первого или второго иностранного языка продолжится в школах, колледжах и вузах. При этом в школах каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию.

Вузы имеют право преподавать одну, несколько или большинство дисциплин, принимать решение о выполнении заданий или контрольных работ на английском языке, о чем четко должны указать в описании образовательной программы при поступлении.

Сайты вузов и научных учреждений должны иметь англоязычную версию.

Кино и культура

Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский, будут прокатываться в кинотеатрах без украинского дубляжа, но с украинскими субтитрами.

С 2025 года доля таких фильмов должна составлять 50%, с 2026 - 75%, с 2027 - 100%.

Украинцам в 2025-2027 годах будет предоставляться денежная помощь на покупку билетов в кино.

Информационные материалы о мероприятиях в государственных и коммунальных учреждениях культуры должны дублироваться на английском языке.

Информация о музейных предметах, коллекциях и собраниях, документы Национального архивного фонда, которые демонстрируются в государственных и коммунальных музеях, архивах и на выставках, также будет дублироваться на английском.

Медицина и экстренная помощь

Экстренные вызовы от иностранцев, которые не владеют украинским языком, должны приниматься на английском или другом языке, приемлемом для сторон. Такое же требование будет действовать при предоставлении экстренной помощи.

При обращении за медицинской помощью на английском языке учреждение должно обеспечить предоставление услуг медработниками на языке обращения или через переводчика (через 4 года после отмены военного положения).

Кроме того, информация о названии учреждения здравоохранения, его адресе и перечне услуг должна дублироваться на английском языке.

Транспорт

Информация, объявления и надписи, которые касаются транспортного обслуживания, вместе с украинским должны подаваться на английском языке на всех видах пассажирского транспорта, автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропортах, морских и речных портах.

Иностранцам, которые на английском обращаются в справочные службы, предоставляется информация на языке обращения.

Английский язык в органах власти

Органы государственной власти и местного самоуправления обяжут принимать официальные документы зарубежных стран и международных организаций на английском языке без требования перевода на украинский. Кроме случаев, определенных законом или международным договором Украины.

Переписка с иностранными адресатами также должна вестись на английском. Как и ответы на обращения иностранцев и зарубежных юридических лиц по просьбе адресата.

Официальные веб-сайты органов государственной власти и местного самоуправления должны дублироваться на английском языке. Причем такая версия должна содержать актуальную информацию об основной деятельности, руководстве и контактах.

Пересечение границы

При въезде в Украину в отношении иностранцев, которые не владеют украинским языком, пограничный, таможенный и другие виды контроля будут проводиться на английском языке. Или при необходимости на другом, приемлемом для сторон.