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Актер и военный показал неожиданное фото с Залужным: "Мы его боль"

Линартович растрогал сеть словами о Залужном (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер и военный Дмитрий Линартович "взорвал" сеть неожиданным "селфи", на котором он показал себя и Главнокомандующего ВСУ. Защитник нашей страны сделал заявление на фоне слухов об "увольнении" Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook Линартовича.

Что актер сказал о Залужном

Линартович вспомнил, как в прошлом году он получил неожиданный звонок. Актер был ранен на фронте, он был в тяжелом состоянии. В это время ему позвонил Залужный. Они говорили по видео.

"Год назад я был тяжелым. Перезвонил господин Генерал. Валерий Федорович всегда интересуется каждым воином, который на грани и который действует в сверхчеловеческих обстоятельствах. Мы его боль. Украина-Ненька в его сердце", - рассказал актер.

Актер и Залужный во время видеозвонка (фото: Facebook/Дмитро Лінартович)

Кроме этого, военный сделал заявление, которым умилял комментаторов.

"История доказала подлинность. Делайте нужный выбор в судьбоносное время для Украины", - добавил Линартович.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Уважаю Залужного, потому что настоящий!"
  • "Залужный - честь и совесть Украины! Поддерживаю Генерала!"
  • "Человек, который навсегда войдет в Историю Украины. Поддерживаю только Валерия Залужного!"
  • "Искреннее уважение к обоим!"
  • "Уважаю и верю".
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Валерий Залужный