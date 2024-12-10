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Актер, сыгравший Скрябина, пошел на военные учения и признался, кем себя видит в ВСУ

Вторник 10 декабря 2024 14:45
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Актер, сыгравший Скрябина, пошел на военные учения и признался, кем себя видит в ВСУ Иван Блиндарь (фото: instagram.com/ivanblindar)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Иван Блиндар, известный по главной роли в фильме "Я, "Победа“ и Берлин", поделился, что проходит военные учения. Также он признался, кем видит себя в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для ЖВЛ.

Иван поделился, что регулярно наведывается на восток Украины. Эти поездки он осуществляет не только для встреч с друзьями и передачи им гуманитарной помощи, но и для адаптации к различным обстоятельствам, которые могут возникнуть на фронте.

По словам актера, такие поездки помогают ему преодолеть страх и лучше подготовиться к возможному призыву. Блиндар отметил, что, когда наступит время служить, он будет морально готов к этому.

Актер, сыгравший Скрябина, пошел на военные учения и признался, кем себя видит в ВСУ

Иван Блиндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

"Время от времени посещаю своих друзей на востоке, чтобы не бояться, привыкаю к тем ситуациям. Хожу время от времени на обучение, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым в случае, если придет время, когда нужно будет призываться. И так, в принципе, страх пропадает", - сказал артист.

Сейчас Иван Блиндар активно проходит различные военные тренировки. Он уже получил навыки в области тактической медицины, а теперь осваивает управление беспилотными летательными аппаратами, в частности FPV-дронами. Это обучение помогает актеру быть готовым к выполнению задач в сложных условиях.

"Я с одноклассником своим связался, ездил к нему на восток, мы с ним встретились там. А он работает оператором БПЛА, и он мне пульт подарил, я дома тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на курс дополнительный на FPV", - поделился артист.

Актер, сыгравший Скрябина, пошел на военные учения и признался, кем себя видит в ВСУ

Иван Блиндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Краткая биография Ивана Блиндара

Иван Блиндар - украинский актер театра и кино, родился в Ивано-Франковске. Получил образование в Институте искусств Прикарпатского национального университета, где учился на театральном отделении.

Актер работает в Национальном Ивано-Франковском музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Его творческий багаж включает участие в таких известных кинопроектах, как "Коли падають дерева".

Актер, сыгравший Скрябина, пошел на военные учения и признался, кем себя видит в ВСУ

Иван Блиндарь (фото: instagram.com/ivanblindar)

Особую популярность Ивану принесла роль молодого Кузьмы Скрябина в фильме "Я, Побєда і Берлін", снятом по мотивам одноименной повести музыканта. Лента получила широкую аудиторию и любовь зрителей.

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