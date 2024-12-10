Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ

Український актор Іван Бліндар, відомий за головною роллю у фільмі "Я, 'Побєда' і Берлін", поділився, що проходить військові навчання. Також він зізнався, ким бачить себе в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для ЖВЛ.

Іван поділився, що регулярно навідується на схід України. Ці поїздки він здійснює не лише для зустрічей із друзями та передачі їм гуманітарної допомоги, а й для адаптації до різних обставин, які можуть виникнути на фронті.

За словами актора, такі поїздки допомагають йому подолати страх і краще підготуватися до можливого призову. Бліндар зазначив, що, коли настане час служити, він буде морально готовий до цього.

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

"Час від часу відвідую своїх друзів на cході, щоб не боятися, звикаю до тих ситуацій. Ходжу час від часу на навчання, тренуюсь за можливості, щоб бути готовим в разі, якщо прийде час, коли потрібно буде призватися. І так, в принципі, страх пропадає", - сказав артист.

Зараз Іван Бліндар активно проходить різноманітні військові тренування. Він уже здобув навички в галузі тактичної медицини, а тепер освоює управління безпілотними літальними апаратами, зокрема FPV-дронами. Це навчання допомагає актору бути готовим до виконання завдань у складних умовах.

"Я з однокласником своїм зв'язався, їздив до нього на cхід, ми з ним зустрілися там. А він працює оператором БПЛА, і він мені пульт подарував, я вдома тренуюсь. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курс додатковий на FPV", - поділився артист.

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Коротка біографія Івана Бліндара

Іван Бліндар - український актор театру та кіно, народився в Івано-Франківську. Здобув освіту в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету, де навчався на театральному відділенні.

Актор працює в Національному Івано-Франківському музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Його творчий доробок включає участь у таких відомих кінопроєктах, як "Коли падають дерева".

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Особливу популярність Івану принесла роль молодого Кузьми Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін", знятому за мотивами однойменної повісті музиканта. Стрічка здобула широку аудиторію та любов глядачів.