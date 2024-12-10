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Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ

Вівторок 10 грудня 2024 14:45
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Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Іван Бліндар, відомий за головною роллю у фільмі "Я, 'Побєда' і Берлін", поділився, що проходить військові навчання. Також він зізнався, ким бачить себе в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для ЖВЛ.

Іван поділився, що регулярно навідується на схід України. Ці поїздки він здійснює не лише для зустрічей із друзями та передачі їм гуманітарної допомоги, а й для адаптації до різних обставин, які можуть виникнути на фронті.

За словами актора, такі поїздки допомагають йому подолати страх і краще підготуватися до можливого призову. Бліндар зазначив, що, коли настане час служити, він буде морально готовий до цього.

Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

"Час від часу відвідую своїх друзів на cході, щоб не боятися, звикаю до тих ситуацій. Ходжу час від часу на навчання, тренуюсь за можливості, щоб бути готовим в разі, якщо прийде час, коли потрібно буде призватися. І так, в принципі, страх пропадає", - сказав артист.

Зараз Іван Бліндар активно проходить різноманітні військові тренування. Він уже здобув навички в галузі тактичної медицини, а тепер освоює управління безпілотними літальними апаратами, зокрема FPV-дронами. Це навчання допомагає актору бути готовим до виконання завдань у складних умовах.

"Я з однокласником своїм зв'язався, їздив до нього на cхід, ми з ним зустрілися там. А він працює оператором БПЛА, і він мені пульт подарував, я вдома тренуюсь. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курс додатковий на FPV", - поділився артист.

Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Коротка біографія Івана Бліндара

Іван Бліндар - український актор театру та кіно, народився в Івано-Франківську. Здобув освіту в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету, де навчався на театральному відділенні.

Актор працює в Національному Івано-Франківському музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Його творчий доробок включає участь у таких відомих кінопроєктах, як "Коли падають дерева".

Актор, який зіграв Скрябіна, пішов на військові навчання та зізнався, ким себе бачить в ЗСУ

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Особливу популярність Івану принесла роль молодого Кузьми Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін", знятому за мотивами однойменної повісті музиканта. Стрічка здобула широку аудиторію та любов глядачів.

До слова, нещодавно українська співачка осоромилася хайпом на війні.

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