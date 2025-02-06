Актер из Харькова объяснил, нужны ли нам Чайковский и Булгаков

Популярный украинский актер Сергей Митрюшин, который долгое время служил в Харьковском академическом драматическом театре, когда он еще был назван в честь Пушкина, выступает за то, чтобы в нашей стране учреждения и улицы не носили названий российских культурных деятелей, а также, например, Михаила Булгакова и Петра Чайковского, ведь "пришло время пересмотреть, чьи имена увековечиваются".

Об этом исполнитель одной из главных ролей сериала "Кохання та полум'я", который скоро выйдет на канале СТБ, сказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, переименование - это не просто смена вывески, а мощный символический жест.

"В современных реалиях пришло время пересмотреть, чьи имена мы увековечиваем в названиях учреждений, улиц и других объектов. Даже если эти личности были талантливыми, их популярность не должна преобладать над принципами национальной идентичности и исторической справедливости", - сказал он.

Митрюшин отмечает, что мы должны "чествовать тех, кто действительно близок нашему народу, культуре и борьбе за свободу".

"Переименование - это не просто смена вывески, а мощный символический жест, который подчеркивает наш путь к независимости от любого влияния страны-агрессора", - добавил он.

Сергей также выразил свое отношение к украинцам, которые до сих пор общаются на русском языке, отметив, что "это вопрос времени".

"Сейчас происходит осознание важности родного языка, и многие постепенно переходят на украинский. Это естественный процесс, который требует поддержки, понимания и мотивации", - говорит он.

Самому актеру переход на украинский давался непросто. Но он рад, что наконец-то избавился от русского из своего лексикона.

"В детстве я жил в Белгород-Днестровском, а потом в Харькове - это города, где на украинском общались немногие люди, поэтому большую часть жизни я говорил на русском. Переход на украинский язык для меня был действительно непростым. Это требовало времени, усилий и настойчивости, но сейчас я горжусь тем, что общаюсь на украинском, ведь язык - это часть нашей идентичности и культуры", - резюмировал он.