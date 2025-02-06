Актор з Харкова пояснив, чи потрібні нам Чайковський і Булгаков

Популярний український актор Сергій Мітрюшин, який тривалий час служив у Харківському академічному драматичному театрі, коли він ще був названий на честь Пушкіна, виступає за те, аби в нашій країні установи і вулиці не носили назв російських культурних діячів, а також, наприклад, Михайла Булгакова і Петра Чайковського, адже "настав час переглянути, чиї імена увічнюються".

Про це виконавець однієї з головних ролей серіалу "Кохання та полум'я", який скоро вийде на каналі СТБ, сказав у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, перейменування - це не просто зміна вивіски, а потужний символічний жест.

"У сучасних реаліях настав час переглянути, чиї імена ми увічнюємо в назвах установ, вулиць та інших об’єктів. Навіть якщо ці особистості були талановитими, їхня популярність не повинна переважати над принципами національної ідентичності та історичної справедливості", - сказав він.

Мітрюшин наголошує, що ми повинні "вшановувати тих, хто справді близький нашому народові, культурі та боротьбі за свободу".

"Перейменування - це не просто зміна вивіски, а потужний символічний жест, який підкреслює наш шлях до незалежності від будь-якого впливу країни-агресора", - додав він.

Сергій також висловив своє ставлення до українців, які досі спілкуються російською мовою, зазначивши, що "це питання часу".

"Зараз відбувається усвідомлення важливості рідної мови, і багато хто поступово переходить на українську. Це природний процес, який потребує підтримки, розуміння і мотивації", - говорить він.

Самому актору перехід на українську давався непросто. Але він радий, що нарешті позбувся російської зі свого лексикону.

"У дитинстві я жив у Білгород-Дністровському, а потім у Харкові - це міста, де українською спілкувалися небагато людей, тому більшу частину життя я говорив російською. Перехід на українську мову для мене був дійсно непростим. Це вимагало часу, зусиль і наполегливості, але зараз я пишаюся тим, що спілкуюся українською, адже мова - це частина нашої ідентичності та культури", - резюмував він.