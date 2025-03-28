Актер Гнатковский сказал, пойдет ли на фронт, и что думает о бронировании: "У меня есть варианты"

Актер Алексей Гнатковский рассказал, поддерживает ли он бронирование артистов-мужчин. Также звезда "Довбуша" прямо сказал, думал ли о том, чтобы пойти на войну.

"Я работаю в Ивано-Франковском национальном театре, и у нас у части наших работников есть бронирование, часть служит - воюет сейчас, часть уже вернулась с фронта. Сейчас у нас директор-распорядитель, который воевал, вернулся и присоединился к нашему коллективу. То есть это процесс, который происходит такими циклическими методами", - пояснил актер.

"Мы сейчас во времени войны. И воевать, бороться за страну, должны все. То есть вся страна должна бороться за независимость. Это не часть общества, не когорта смельчаков, которые на фронте, а все общество", - добавил он.

По словам Гнатковского, сейчас, в этом "парадоксальном и ужасном театре боевых действий" есть только две роли.

"Мы можем быть или в Вооруженных силах Украины, где, правдиво, каждому из нас место. И мы должны готовиться к этому, рано или поздно заменить друг друга. Или, если мы не там, то мы должны быть для Вооруженных сил Украины. Если мы работаем в тылу, то мы должны работать на фронт", - считает Алексей.

Актер отметил, что люди в тылу не могут говорить, что "порядок" должны наводить те, кто вернется с фронта. Гнатковский напомнил, что сейчас военные занимаются важнейшей работой.

"Тыл должен заниматься тыловыми делами, чтобы они (защитники) пришли и сказали: "Мы вернулись в другую страну, из которой мы пошли воевать, и за которую мы пошли воевать". Это очень важные вещи. Поэтому наша тыловая ответственность - это очень важное и большое дело - в тылу менять страну", - пояснил артист.

Гнатковский признался, что за время полномасштабной войны он часто думал о том, чтобы "заменить" тех, кто на фронте. Он общается с военными, а его родственники уже воюют.

"Говорил уже с комбатами разными и говорил со многими друзьями, у меня есть варианты, куда", - отметил актер.

Но сейчас его "останавливает" то, что он работает в театре. Гнатковский считает, что он собирает на аукционах и сборах немало денег, которые он не сможет собирать для ВСУ, даже если окажется в части обеспечения или пропаганды.

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