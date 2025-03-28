Актор Гнатковський сказав, чи піде на фронт, та що думає про бронювання: "В мене є варіанти"

Актор Олексій Гнатковський розповів, чи підтримує він бронювання артистів-чоловіків. Також зірка "Довбуша" прямо сказав, чи думав про те, щоб піти на війну.

"Я працюю в Івано-Франківському національному театрі, і в нас частина наших працівників має бронювання, частина служить - воює зараз, частина вже повернулася з фронту. Зараз в нас директор-розпорядник, який воював, повернувся і приєднався до нашого колективу. Тобто це процес, який відбувається такими циклічними методами", - пояснив актор.

"Ми зараз в часі війни. І воювати, боротися за країну, мають всі. Тобто вся країна має боротися за незалежність. Це не частина суспільства, не когорта сміливців і відчайдухів, які на фронті, а все суспільство", - додав він.

За словами Гнатковського, нині, в цьому "парадоксальному й жахливому театрі бойових дій" є лише дві ролі.

"Ми можемо бути або в Збройних силах України, де, правдиво, кожного з нас місце. І ми повинні готуватися до цього, рано чи пізно замінити один одного. Або, якщо ми не там, то ми маємо бути для Збройних сил України. Якщо ми працюємо в тилу, то ми маємо працювати на фронт", - вважає Олексій.

Актор зазначив, що люди в тилу не можуть казати, що "порядок" мають наводити ті, хто повернеться з фронту. Гнатковський нагадав, що нині військові займаються найважливішою роботою.

"Тил повинен займатись тиловими справами, щоб вони (захисники) прийшли та сказали: "Ми повернулися в іншу країну, з якої ми пішли воювати, і за яку ми пішли воювати". Це дуже важливі речі. Тому наша тилова відповідальність - це дуже важлива й велика справа - в тилу міняти країну", - пояснив артист.

Гнатковський зізнався, що за час повномасштабної війни він часто думав про те, щоб "замінити" тих, хто на фронті. Він спілкується з військовими, а його родичі вже воюють.

"Говорив вже з комбатами різними та говорив з багатьма друзями, в мене є варіанти, куди", - зазначив актор.

Але нині його "зупиняє" те, що він працює в театрі. Гнатковський вважає, що він збирає на аукціонах та зборах чимало коштів, які він не зможе збирати для ЗСУ, навіть якщо опиниться в частині забезпечення чи пропаганди.

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