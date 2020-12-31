Активоване вугілля рятує від сп'яніння: Уляна Супрун розвіяла міф

Уляна Супрун висловилася про один з поширених способів, як уберегтися від швидкого сп'яніння та похмілля. Йдеться про особливо актуальний напередодні новорічних свят та підготовки до застіль лайфхак про вживання активованого вугілля перед або вже під час розпиття спиртних напоїв.

Медик у своєму блозі пояснила, чи дійсно таке твердження вірне, та розвіяла міфи про вугілля та сп'яніння.

Супрун звернула увагу, що активоване вугілля може зв'язуватися з токсичними речовинами, але не всіма. Часто його застосовують при отруєнні.

"Вугілля працює як своєрідна губка, що швидко всмоктує та зв'язує речовини, до прикладу, ліки або токсини. Через це токсичні речовини не встигають всмоктатись в шлунково-кишковий тракт, а згодом виводяться з організму природним шляхом", - розповіла вона.

Таким чином ідея, що вугілля може зв'язуватися з алкоголем і перешкодити його потраплянню в кров - може виглядати логічно, проте жодних наукових доказів про такий ефект насправді немає, пише Супрун.

Більш того, є невелике клінічне дослідження, яке вказує на відсутність будь-якого ефекту.

Медик розповіла, що учасники дослідження двічі брали однакову дозу етанолу. Перед другим разом вони прийняли 24 таблетки (понад 2 блістери) активованого вугілля. Як з'ясувалося, після вживання активованого вугілля концентрація алкоголю в крові залишилася така ж, як і без нього. Тобто по суті вживання вугілля нічого не змінює, резюмувала вона.

Це відбувається тому, що алкоголь швидко всмоктується в шлунку, і взагалі вугілля його адсорбує, пояснила Супрун. Тому заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно.

Як зменшити шкоду від вживання алкоголю

Супрун також назвала інші - більш дієві - способи, як можна зменшити шкоду від вживання алкоголю:

Пийте воду

Пиття води допоможе уникнути дегідратації та потенційно зменшити кількість випитого алкоголю.

Не пийте алкоголь на голодний шлунок

Вуглеводна їжа може допомогти зменшити інтоксикацію організму, і справляється з цим краще, ніж білкова їжа.

Не змішувати алкоголь з газованими напоями

Алкоголь у поєднанні з ними швидше всмоктується в кров, тому можна і швидше сп'яніти. Краще поєднайте алкоголь з фруктовими соками або водою.

"Пам'ятайте, що жодна пігулка не позбавить вас від наслідків надмірного вживання алкоголю. Перевірений спосіб, аби їх уникнути - їсти збалансовану їжу та не перебирати з кількістю алкоголю", - додала Супрун.

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