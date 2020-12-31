Активированный уголь спасает от опьянения: Ульяна Супрун развеяла миф

Уляна Супрун высказалась об одном из распространенных способов, как уберечься от быстрого опьянения и похмелья. Речь идет об особо актуальном накануне новогодних праздников и подготовке к застольям лайфхаке об употреблении активированного угля перед или уже во время распития спиртных напитков.

Медик в своем блоге объяснила, действительно ли такое утверждение верно, и развеяла мифы об угле и опьянении.

Супрун обратила внимание, что активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми. Часто его применяют при отравлении.

"Уголь работает как своеобразная губка, которая быстро впитывает и связывает вещества, к примеру, лекарства или токсины. Из-за этого токсические вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем", - рассказала она.

Таким образом идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь - может выглядеть логично, однако никаких научных доказательств о таком эффекте на самом деле нет, пишет Супрун.

Более того, есть небольшое клиническое исследование, которое указывает на отсутствие какого-либо эффекта.

Медик рассказала, что участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед вторым разом они приняли 24 таблетки (более 2 блистеров) активированного угля. Как выяснилось, после употребления активированного угля концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. То есть по сути употребление угля ничего не меняет, резюмировала она.

Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его адсорбирует, объяснила Супрун. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.

Как уменьшить вред от употребления алкоголя

Супрун также назвала другие - более действенные - способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя:

Пейте воду

Питье воды поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.

Не пейте алкоголь на голодный желудок

Углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма, и справляется с этим лучше, чем белковая пища.

Не смешивайте алкоголь с газированными напитками

Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть. Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой.

"Помните, что ни одна таблетка не избавит вас от последствий чрезмерного употребления алкоголя. Проверенный способ, чтобы их избежать - есть сбалансированную пищу и не перебирать с количеством алкоголя", - добавила Супрун.

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