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Маск угрожает Цукербергу судом из-за нового приложения Meta

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США, Четверг 06 июля 2023 22:54
Маск угрожает Цукербергу судом из-за нового приложения Meta Фото: социальная сеть Twitter (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за ее новой текстовой платформы. Компания Илона Маска обвиняет Марка Цукерберга в браконьерстве бывших сотрудников для создания программы-копии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semafor.

В среду компания Instagram представила Threads - текстовый компаньон Instagram, который напоминает Twitter и другие текстовые социальные платформы. Буквально через несколько часов юрист Twitter Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, обвинив компанию в "систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации", - написал Спиро в письме.

Спиро также обвинил Meta в том, что она наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации".

Напомним, мы сообщали, что компания Meta запускает новое приложение Threads, которое призвано стать альтернативой Twitter, принадлежащей Илону Маску.

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