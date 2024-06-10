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Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой, младше его на 20 лет

Ахтем Сеитаблаев с любимой (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил о проблемах в отношениях с младшей на 20 лет невестой Марьяной Боцвинюк, которой он сделал предложение в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артиста для "Люкс ФМ".

Подробности

По словам Ахтема, они с его избранницей проходят через сложный период. Он признался, что у них разные взгляды на жизнь и пока что свадьба не входит в их планы.

Также продюсер уклонился от ответа на вопрос о том, продолжают ли они жить вместе.

"Пока что не будем играть свадьбу. Мы в начале обсуждали, но сейчас - нет. Возможно, вскоре, вскоре. Нет, официально отношения не оформляли. Мы переживаем непростой период отношений. Не знаю, как оно будет дальше", - поделился Сеитаблаев.

"Это скорее связано с тем, что мы два взрослых человека и имеем определенные убеждения и взгляды на жизнь, которые далеко не всегда сходятся", - добавил он.

Ахтем Сеитаблаев с любимой (фото: instagram.com/seitablaiev)

Кроме того, Сеитаблаев рассказал, что периодически общается со своими детьми и недавно успел увидеть свою годовалую внучку.

Однако, по его словам, дочь с внучкой сейчас живут в Бельгии, поэтому возможности проводить время вместе выпадают редко.

С двумя другими детьми продюсер также поддерживает связь.

"Поддерживаем отношения благодаря Сети, телефонным разговорам. Я часто общаюсь со старшей дочерью, которая сейчас в Бельгии. Эмоции от внучки чрезвычайные. Не зря говорят, что внуки - самые любимые дети", - сказал режиссер.

Говорит, что хотел бы баловать их подарками, но они живут в Бельгии, поэтому насколько это возможно, Ахтем пытается это делать. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

 

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