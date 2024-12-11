Ахтем Сеитаблаев после разрыва с невестой признался, свободно ли его сердце

Весной 2023 года стало известно о романе Ахтема Сеитаблаева с 31-летней Марьяной Боцвинюк.

В сентябре того же года режиссер сделал ей предложение. Однако уже летом 2024-го пара столкнулась с трудностями в отношениях. После непростого кризиса влюбленные решили отменить свадьбу и в конце концов разошлись.

По словам актера, ранее он болезненно переживал разрыв с любимым человеком и долго не мог оправиться. Однако со временем осознал, что иногда люди просто не созданы друг для друга.

Ахтем Сеитаблаев с экс-избранницей (фото: instagram.com/seitablaiev)

Этот опыт помог ему научиться отпускать прошлое без лишних переживаний.

"Я бы сказал бы себе тогдашнему: "Слушай, давай прекращай любить-страдать". Если что-то не получается в отношениях двух людей, это нужно принять и отпустить с легкостью. А не так, как иногда у меня происходит - с болью и так далее. Мы взрослые люди, в конце концов. Не случилось - это нормально, так бывает", - поделился Сеитаблаев.

А вот отвечать на вопрос о том, свободно ли сейчас его сердце, актер не стал. Однако он отметил, что верит: его сердце способно на новую любовь, и он обязательно найдет человека, с которым построит крепкие отношения в будущем.

"Я надеюсь, что да. Счастье - это твое личное. Я не хочу говорить категорически. Если будет настроение, то да. Это же моя жизнь", - добавил артист.

Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева

Ахтем Сеитаблаев был дважды женат. От первой возлюбленной у него есть трое детей - старшая дочь Назлы в январе 2023-го родила первенца, сделав своего знаменитого отца дедушкой.

Вторая жена актера - кинопродюсер Иванна Дядюра, с которой он работал над своими картинами. В этом браке родилась дочь Софие. Супруги развелись в 2021 году после 10 лет совместной жизни.

С Марьяной Боцвинюк Сеитаблаев впервые появился на публике в июне 2023 года на допремьерном показе фильма "Рашизм. История болезни". Подробностей знакомства актер не раскрывал, лишь сдержанно комментировал, что рад новым отношениям.

Ахтем Сеитаблаев с экс-избранницей (фото: instagram.com/seitablaiev)