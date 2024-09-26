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Сеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в Крыму

Четверг 26 сентября 2024 21:32
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Сеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в Крыму Ахтем Сеитаблаев (Фото: instagram.com/akhtemseit)
Автор: Любовь Блажко

Ахтем Сеитаблаев, который прокомментировал свою военную службу , на этот раз рассказал про сына Селима. Он, как известно, продолжает жить в оккупированном Крыму и получил российский паспорт.

Как комментирует эту ситуацию известный режиссер крымскотатарского происхождения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Что говорит Сеитаблаев про сына

Так, звезда отмечает, что его потомку там не просто. Он просит своего ребенка не рисковать лишний раз.

"Им непросто. Им довольно часто напоминают. Мой сын сменил четыре школы. Он занимается спортом, он - довольно терпеливый человек сам по себе, но может и постоять за себя. Конечно, я, как папа, говорю ему, чтобы он не рисковал" , - объясняет Ахтем.

Кроме того, мужчина признался, каковы его редкие разговоры с родным человеком.

"Что ему могли говорить? Говорили, что отец на не правильной стороне. Но в наших коротких разговорах, которые иногда случаются, я знаю, что он гордится мной. А я горжусь им. В последний раз я ему это говорил примерно четыре месяца назад", - поделился актер.

Сеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в КрымуСеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в КрымуСеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в Крымускриншоты из видео

Во время разговора со Славой Деминым режиссер высказался и о непростых отношениях с младшей дочерью Софие. Он сказал, что между ними практически нет общения, однако многодетный отец не оставляет надежды, что в будущем это все может измениться к лучшему.

"К сожалению, сейчас почти нет отношений (с дочерью, - прим. ред.). Возможно, я был недостаточно настойчив в проявлениях своей любви к ней", - сказал Ахтем.

Сеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в КрымуСеитаблаев с младшей дочерью (Фото: instagram.com/akhtemseit)

Также Сеитаблаев прокомментировал брак со второй женой - Иванной Дядюрой.

"Я думаю, что наши отношения дошли до той стадии, когда нас стало слишком много в жизни друг друга. Мы работали вместе с женой. Наш разрыв - это был достаточно сознательный шаг с обеих сторон, но, к сожалению, больше всего пострадали в этой ситуации дети", - отметил мужчина.

Напомним, от первого брака у режиссера есть дочь Назлы, которая уже сделала его дедушкой, и сын Селим, о котором упоминалось выше, от второго брака - дочь София.

Сеитаблаев откровенно высказался об общении с сыном, который живет в КрымуАхтему Сеитаблаеву 51 год (Фото: instagram.com/akhtemseit)

Недавно режиссер собирался жениться снова - на младшей на 20 лет от него Марьяне Боцвинюк. Однако летом он намекнул на разрыв с женщиной.

Тем временем известный хореограф потрол беглеца Влада Яму.

А украинская дизайнер ошарашила признанием о том, что хотела жить в РФ.

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