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Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі

STYLERЖиття    27.01.2020 - 22:23
Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі
Ахметов купив найдорожчий особняк у світі (Колаж РБК-Україна)

На території вілли Ахметова є олімпійський басейн і 25 оранжерей

Український мільярдер Рінат Ахметов купив особняк, який у 2017 році був названий найдорожчим на планеті. Будинок на Французькій Рив'єрі коштує 200 мільйонів євро. Шикарна Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферра була виставлена на продаж у 2019 році італійською компанією Campari.

Як повідомляє видання Financial Times, особняк був куплений компанією Ріната Ахметова SCM Holdings Limited. У компанії вже зробили заяву про придбання нерухомості та розглядають її як довгострокову інвестицію.

Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі

Вілла Ахметова (Фото: Bloomberg)

Особняк являє собою віллу на 18 тисяч квадратних метрів, яка розташована на узбережжі. Датою заснування вілли вважається 1870 рік, і раніше вона була домом короля Бельгії Леопольда II.

В будинку є 14 спалень, величезна вітальня, люстра, французькі двері та портрети 19 століття в орнаментальних рамах. Також в особняку є величезна бібліотека, в якій близько 3000 книг про флору і натуралізм.

Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі

Вілла Ахметова (Фото: Bloomberg)

На території маєтку є 25 оранжерей, у яких вирощується 14 тисяч рослин. Ці оранжереї входять в десятку кращих ботанічних садів у світі.

Також в будинку є басейн олімпійських розмірів, величезний бальний зал і стайня на 30 коней.

Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі

Вілла Ахметова (Фото: Bloomberg)

У 2017 році Вілла де Седрес стала найдорожчим маєтком за версією Bloomberg.

Рінат Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті

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