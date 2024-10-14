ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для спецагентов: Aston Martin показал лимитированную версию авто в честь фильмов о Бонде

Понедельник 14 октября 2024 15:08
UA EN RU
Для спецагентов: Aston Martin показал лимитированную версию авто в честь фильмов о Бонде Фото: Aston Martin показал лимитированную версию авто в честь фильмов о Бонде (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Aston Martin выпустит особый DB12 в честь серии фильмов "бондианы". Британский автопроизводитель таким образом отметит 60-летие коллаборации с Джеймсом Бондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Aston Martin.

Два британских бренда – Джеймс Бонд и Aston Martin – сотрудничают вот уже 60 лет. Первая их встреча состоялась в 1964 году, когда агент 007 в исполнении Шона Коннери сел за руль DB5. В последнем на сегодняшний день фильме франшизы - "Не время умирать" - супершпион тоже ездит на этом автомобиле, хотя в эпизодах встречаются и Valhalla, и DBS Superleggera. В общей сложности, шестьдесят лет – солидный срок, поэтому его решено отметить выпуском лимитированного DB12 Goldfinger Edition.

От обычного шпионского купе DB12 отличается цветом кузова Silver Birch, золотистыми вставками на передних крыльях и уникальным логотипом Q на черной эмалированной подкладке. В салоне – рифленые кожаные кресла Sports Plus с декоративной перфорацией, накладки из углепластика под глянцевым лаком и акценты, изготовленные из 18-каратного золота.

Вместе с машиной покупатели получат чемодан Globe-Trotter Air Cabin с винтажным шампанским Bollinger и четырьмя бокалами. Кроме того, в комплекте будет идти специальный чехол-тент, ключ в подарочной коробке, алюминиевая модель Speedform, а также юбилейный выпуск журнала Aston Martin и запись культовых сцен на 35-миллиметровой пленке. Все это будет упаковано в чемодан-дипломат, выполненный в цветах автомобиля.

Под капотом купе стоит 4,0-литровый V8 на 680 л.с., коробка – восьмидиапазонный "автомат" ZF. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Aston Martin
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском