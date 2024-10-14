Для спецагентов: Aston Martin показал лимитированную версию авто в честь фильмов о Бонде

Два британских бренда – Джеймс Бонд и Aston Martin – сотрудничают вот уже 60 лет. Первая их встреча состоялась в 1964 году, когда агент 007 в исполнении Шона Коннери сел за руль DB5. В последнем на сегодняшний день фильме франшизы - "Не время умирать" - супершпион тоже ездит на этом автомобиле, хотя в эпизодах встречаются и Valhalla, и DBS Superleggera. В общей сложности, шестьдесят лет – солидный срок, поэтому его решено отметить выпуском лимитированного DB12 Goldfinger Edition.

От обычного шпионского купе DB12 отличается цветом кузова Silver Birch, золотистыми вставками на передних крыльях и уникальным логотипом Q на черной эмалированной подкладке. В салоне – рифленые кожаные кресла Sports Plus с декоративной перфорацией, накладки из углепластика под глянцевым лаком и акценты, изготовленные из 18-каратного золота.

Вместе с машиной покупатели получат чемодан Globe-Trotter Air Cabin с винтажным шампанским Bollinger и четырьмя бокалами. Кроме того, в комплекте будет идти специальный чехол-тент, ключ в подарочной коробке, алюминиевая модель Speedform, а также юбилейный выпуск журнала Aston Martin и запись культовых сцен на 35-миллиметровой пленке. Все это будет упаковано в чемодан-дипломат, выполненный в цветах автомобиля.

Под капотом купе стоит 4,0-литровый V8 на 680 л.с., коробка – восьмидиапазонный "автомат" ZF. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.