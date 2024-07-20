Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментами
В канун своего 55-го дня рождения, который Дженнифер Лопес празднует 24 июля, она порадовала подписчиков свежим фотоконтентом. В частности, звезда обнародовала несколько кадров, на которых показалась с ярким макияжем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно выложила в своем фотоблоге мировая знаменитость.
Джей Ло сделала несколько селфи
На опубликованных в сети кадрах она предстала с улыбкой на лице, выразительным макияжем глаз и собранными волосами. Свой образ Джен дополнила массивными аксессуарами в виде серьг и браслетов.
Лопес поделилась новыми снимками (Фото: instagram.com/jlo)
На другом кадре, где Лопес сфотографировала себя в зеркале, она позировала в белом наряде, состоявшем из брюк и майки. Аутфит селебрити подчеркнула коричневым широким ремнем и в тон подобранной к нему сумкой.
Джен скоро исполнится 55 (Фото: instagram.com/jlo)
В подписи к фотоотчету избранница Бена Аффлека пожелала своим поклонникам удачной субботы.
Реакция сети
Пользователи активно отреагировали на новый пост американской исполнительницы и засыпали ее комплиментами. Некоторые уже заранее начинают поздравлять ее с будущим днем рождения, а также пишут о том, что она вдохновляет их своим примером. Вот некоторые комментарии людей:
- "Уже на следующей неделе ты будешь праздновать свой день рождения. Улыбайся и заряжай всех нас. Мы любим тебя, крошка!"
- "Она вернулась!"
- "Твоя улыбка - это жизнь"
- "Какая ты хорошая"
- "Классных тебе выходных перед днем рождения"
- "Люблю наблюдать, как ты улыбаешься и кайфуешь от жизни"
- "Я очень люблю тебя, Джен"
- "Королева, счастливых тебе выходных"
- "Самая красивая женщина на Земле"
- "Это так просто, изящно и красиво".
Что известно о Дженнифер Лопес
Будущая именинница удачно реализовалась не только как певица. Она также явдяется известной актрисой, танцовщицей, модельером, продюсером и бизнесвумен.
Являлась двукратной номинанткой на премию "Золотой глобус".
По итогам 2019 года находится на седьмом месте рейтинга Forbes среди самых востребованных актеров - ее заработки составили 47,5 миллиона долларов.
Певица не перестает поражать поклонников эффектными образами (Фото: instagram.com/jlo)
Личная жизнь
С 2022 года знаменитость состоит в браке с актером Беном Аффлеком, за которого собиралась замуж еще в начале 2000-х. Однако тогда влюбленные разошлись и отменили запланированную свадьбу.
В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что сейчас пара переживает настоящий кризис и даже разъехалась по разным домам, чтобы не находиться вместе.
В то время в Wikipedia уже можно найти информацию о том, что в июле этого года звезды якобы развелись.
Тем временем на фоне слухов о разводе Лопес публично обратилась к Аффлеку.
Также астролог рассказала, что на самом деле происходит в отношениях звездной пары и почему они переживают непростой период.
Для написания материала были использованы источники: пост со страницы Лопес в Instagram и информация о ней из Wikipedia.