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Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментами

Суббота 20 июля 2024 20:17
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Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментами Дженнифер Лопес (Фото: instagram.com/jlo)
Автор: Любовь Блажко

В канун своего 55-го дня рождения, который Дженнифер Лопес празднует 24 июля, она порадовала подписчиков свежим фотоконтентом. В частности, звезда обнародовала несколько кадров, на которых показалась с ярким макияжем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно выложила в своем фотоблоге мировая знаменитость.

Джей Ло сделала несколько селфи

На опубликованных в сети кадрах она предстала с улыбкой на лице, выразительным макияжем глаз и собранными волосами. Свой образ Джен дополнила массивными аксессуарами в виде серьг и браслетов.

Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментамиНакануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментамиЛопес поделилась новыми снимками (Фото: instagram.com/jlo)

На другом кадре, где Лопес сфотографировала себя в зеркале, она позировала в белом наряде, состоявшем из брюк и майки. Аутфит селебрити подчеркнула коричневым широким ремнем и в тон подобранной к нему сумкой.

Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментамиДжен скоро исполнится 55 (Фото: instagram.com/jlo)

В подписи к фотоотчету избранница Бена Аффлека пожелала своим поклонникам удачной субботы.

Реакция сети

Пользователи активно отреагировали на новый пост американской исполнительницы и засыпали ее комплиментами. Некоторые уже заранее начинают поздравлять ее с будущим днем рождения, а также пишут о том, что она вдохновляет их своим примером. Вот некоторые комментарии людей:

  • "Уже на следующей неделе ты будешь праздновать свой день рождения. Улыбайся и заряжай всех нас. Мы любим тебя, крошка!"
  • "Она вернулась!"
  • "Твоя улыбка - это жизнь"
  • "Какая ты хорошая"
  • "Классных тебе выходных перед днем рождения"
  • "Люблю наблюдать, как ты улыбаешься и кайфуешь от жизни"
  • "Я очень люблю тебя, Джен"
  • "Королева, счастливых тебе выходных"
  • "Самая красивая женщина на Земле"
  • "Это так просто, изящно и красиво".

Что известно о Дженнифер Лопес

Будущая именинница удачно реализовалась не только как певица. Она также явдяется известной актрисой, танцовщицей, модельером, продюсером и бизнесвумен.

Являлась двукратной номинанткой на премию "Золотой глобус".

По итогам 2019 года находится на седьмом месте рейтинга Forbes среди самых востребованных актеров - ее заработки составили 47,5 миллиона долларов.

Накануне 55-го дня рождения Лопес очаровала сеть эффектными фото: звезду засыпали комплиментамиПевица не перестает поражать поклонников эффектными образами (Фото: instagram.com/jlo)

Личная жизнь

С 2022 года знаменитость состоит в браке с актером Беном Аффлеком, за которого собиралась замуж еще в начале 2000-х. Однако тогда влюбленные разошлись и отменили запланированную свадьбу.

В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что сейчас пара переживает настоящий кризис и даже разъехалась по разным домам, чтобы не находиться вместе.

В то время в Wikipedia уже можно найти информацию о том, что в июле этого года звезды якобы развелись.

Тем временем на фоне слухов о разводе Лопес публично обратилась к Аффлеку.

Также астролог рассказала, что на самом деле происходит в отношениях звездной пары и почему они переживают непростой период.

Для написания материала были использованы источники: пост со страницы Лопес в Instagram и информация о ней из Wikipedia.

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