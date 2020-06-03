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Аферисти за безцінь скуповують в українців землю: як працює схема

STYLERЖиття    03.06.2020 - 16:53
Аферисти за безцінь скуповують в українців землю: як працює схема
Ринок землі в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні активізувалися шахраї під відкриття ринку землі

В Україні закон про ринок землі запрацює через рік, але деякі його положення вже частково набрати чинності. Тим часом активізувалися ділки, які пропонують громадянам передати своє право на отримання безкоштовних ділянок від держави за вкрай низьку грошову винагороду.

Так, за 1 гектар пропонують суми від 250 до 450 гривень, хоча через кілька місяців він може коштувати кілька тисяч доларів. Про це пишуть "Вести".

Заманюють передати зазначену земельну ділянку за допомогою оголошень в інтернеті в дусі "Підробіток. Оплата відразу" з середини травня в різних регіонах країни (Київ, Одеса, Чернігів, Вінниця).

Від повнолітніх шукачів потрібні паспорт, ідентифікаційний код і щоб не було жодних неоплачених штрафів. Ділки розповідають, що гроші платять за переоформлення права на отримання землі від держави, і запевняють: "Ви її й по нормальному ніколи не отримаєте, землі для простих смертних немає, а так хоч щось".

Нібито людина не позбавляється своєї землі, а просто на певний час передає в оренду. З довіреністю пропонують ознайомитися вже безпосередньо у нотаріуса в кабінеті, при укладанні угоди.

За оформлення документа на отримання 2 га під Києвом пропонують 900 гривень, в Чернігові - 500 гривень, у Вінниці - 800 гривень, і ще дають сотню як "бонус", якщо привести з собою іншу людину.

Водночас юристи вказують на обман, що землю ніби потім можна буде повернути собі надалі. Також зазначається, що підписавши таку довіреність, людина ризикує раз і назавжди позбутися права на землю.

"Норма, яку вимагають ці ділки про відсутність неоплачених штрафів, точно свідчить про те, що відразу ж після отримання землі її мають намір перепродати або здати в оренду. Річ у тому, що у зв'язку з впровадженням автоматизованої системи накладення арештів у разі наявності будь-яких боргів або внесення особи до реєстру боржників України на цю землю автоматично буде накладено арешт", - розповів адвокат Іван Ліберман.

Між тим, за аналогічними схемами крім земель сільгосппризначення приватизується і земля під будівництво (норма закону про безоплатну приватизацію 10 соток), яка більш цінна.

Як вважає юрист Ростислав Кравець, ця схема знайшла своє поширення за рік до запуску ринку землі не випадково.

"Під відкриття ринку землі ділки у зв'язці з місцевими радами намагаються за безцінь скупити у довірливих українців землю, щоб потім її продати в 5-10 разів дорожче. Адже після запуску навряд чи знайдеться довірлива людина, яка погодиться за 500 гривень позбутися землі, яка може коштувати 1,5-2 тисячі доларів", - заявив він.

Нагадаємо, що 15 травня КСУ отримав ще одне подання про скасування закону про ринок землі.

Раніше ми писали про те, що кожен українець може безкоштовно отримати землю і розповідали, як це зробити.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Рынок землиЗемельные участкимошенничество
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