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КСУ отримав ще одне подання про скасування закону про ринок землі

Новини » Політика     15.05.2020 - 17:23
КСУ отримав ще одне подання про скасування закону про ринок землі
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

На цей раз подання направили нардепи від ОПЗЖ

До Конституційного суду України надійшло ще одне подання про скасування закону про ринок землі. На цей раз - в основному від народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що 14 травня до КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів, які просять перевірити закон про обіг земель сільськогосподарського призначення на відповідність Конституції.

"Автори клопотання просять суд визнати оспорюваний закон таким, що не відповідає Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня КСУ отримав подання про скасування закону про ринок землі від депутатів "Батьківщини" і членів депутатської групи "За майбутнє". Вони теж вважають, що новий закон не відповідає Конституції.

Закон про ринок землі було прийнято 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, територіальні громади і держава. Іноземці отримають таке право лише у разі схвалення цього на всеукраїнському референдумі.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныРынок землиотмена
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