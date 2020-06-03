Аферисты за бесценок скупают у украинцев землю: как работает схема

Рынок земли в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине активизировались мошенники под открытие рынка земли

В Украине закон о рынке земли полноценно заработает через год, но некоторые его положения уже частично вступили в силу. Тем временем активизировались дельцы, которые предлагают гражданам переуступить свое право на получение бесплатных участков от государства за крайне низкое денежное вознаграждение.

Так, за 1 гектар предлагают суммы от 250 до 450 гривен, хотя через несколько месяцев он может стоить несколько тысяч долларов. Об этом пишут "Вести".

Завлекают передать положенный земельный участок при помощи объявлений в интернете в духе "Подработка. Оплата сразу" с середины мая в разных регионах страны (Киев, Одесса, Чернигов, Винница).

От совершеннолетних соискателей требуется паспорт идентификационный код и чтобы не было никаких неоплаченных штрафов. Дельцы рассказывают, что деньги платят за переоформление права на получение земли от государства, и заверяют: "Вы ее и по нормальному никогда не получите, земли для простых смертных нет, а так хоть что-то".

Якобы человек не лишается своей земли, а просто на время передает в аренду. С доверенностью предлагают ознакомиться уже непосредственно у нотариуса в кабинете, при заключении сделки.

За оформление документа на получение 2 га под Киевом предлагают 900 гривен, в Чернигове - 500 гривен, в Виннице - 800 гривен, и еще дают сотню как "бонус", если привести с собой другого человека.

В то же время юристы указывают на обман, что землю будто бы потом можно будет вернуть себе в дальнейшем. Также отмечается, что подписав такую доверенность, человек рискует раз и навсегда лишиться права на землю.

"Норма, которую требуют эти дельцы об отсутствии неоплаченных штрафов, точно свидетельствует о том, что сразу же после получения земли ее намереваются перепродать либо сдать в аренду. Дело в том, что в связи со внедрением автоматизированной системы наложения арестов в случае наличия каких-либо долгов или внесения человека в реестр должников Украины на эту землю автоматически будет наложен арест", - рассказал адвокат Иван Либерман.

Между тем, по аналогичным схемам кроме земель сельхозназначения приватизируется и земля под строительство (норма закона о бесплатной приватизации 10 соток), которая более ценная.

Как считает юрист Ростислав Кравец, эта схема нашла свое распространение за год до запуска рынка земли не случайно.

"Под открытие рынка земли дельцы в связке с местными советами пытаются за бесценок скупить у доверчивых украинцев землю, чтобы потом ее продать в 5-10 раз дороже. Ведь после запуска вряд ли найдется доверчивый человек, который согласится за 500 гривен лишиться земли, которая может стоить 1,5-2 тысячи долларов", - заявил он.

Напомним, что 15 мая КСУ получил еще одно представление об отмене закона о рынке земли.

Ранее мы писали о том, что каждый украинец может бесплатно получить землю и рассказывали, как это сделать.

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Автор: Владимир Костырин