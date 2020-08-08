Афера по-одеськи: шахрай обдурив приїжджих на велику суму, нова схема

Житель Дніпра заздалегідь забронював житло в Одесі, зробивши передоплату на вимогу шахрая. По прибуттю в місто з'ясувалося, що приміщення немає і звернутися нема до кого. Про це повідомляє ТСН.

Дмитро планував відпустку цілий рік. Вся сім'я вже уявляла себе на морі, але відпочинок був зіпсований. "Зробив бронь на сайті, отримав підтвердження про проживання. На наступний день подзвонив господар житла і попросив зробити передоплату", - розповідає постраждалий.

На сайті було все як годиться, фотографії житла були присутні. Дмитро без сумнівів перевів гроші на карту зловмисника. А от коли приїхали і попросили його підвезти ключі, той просто послав і поставив телефонний номер у чорний список.

Дмитру довелося терміново шукати інше житло. Зараз квартира, яку він бронював на сайті зникла з ресурсу, а телефон господаря не відповідає кілька тижнів. Постраждалий пробував отримати компенсацію від сайту. Дзвонив і багато разів писав листи на електронну адресу, але відповідь була не на його користь.

Юрист вважає, що отримати компенсацію в подібній ситуації практично неможливо. Якщо кидаєш гроші на карту - потрібно розуміти, що відправляєш гроші в одну сторону і повернути їх звідти вже не так легко, тому що дані карти захищені законодавством.

Експерт радить не переводити гроші посередникам, уважно читати правила сайтів бронювання житла та чітко їх дотримуватися. Тільки так можна сподіватися, що вас не обдурять.

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