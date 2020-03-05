Афера на мільйон доларів: українка з Конотопа обдурила французького льотчика

Українка обдурила французького льотчика на мільйон доларів (Колаж РБК-Україна)

Багатий француз купував українці дорогі машини і прикраси, а також побудував особняк під Києвом

Молода українка з міста Конотоп вже два роки судиться зі своїм колишнім чоловіком за аліменти та майно. 14 років тому Світлана познайомилася з багатим французьким льотчиком Лораном Курзе. Між ними спалахнули почуття, і дівчина дуже швидко завагітніла.

Заради коханої і майбутньої дитини Лоран Курзе був готовий на все. Він засипав її дорогими подарунками, купив їй спочатку один автомобіль, потім другий.

"Я їй подарував Пежо-307, новий, я тоді заплатив 17 тисяч доларів. Плюс вона у мене попросила шубу. Я їй сказав: буду платити тобі 1000 євро в місяць, не хочу через банк. Вона сказала: це мало", - розповів Лоран.

Він зазначив, що на момент знайомства Світлана жила в жахливих умовах і бідності – у неї зовсім не було грошей, а в її будинку не було навіть води. А після народження дитини, Світлана захотіла змінити Пежо на Мерседес, а потім і зовсім зажадала Порш Кайєн і поїздки в Куршавель.

Закоханий Лоран Курзе намагався у всьому догодити своїй жінці і навіть облаштував сімейне гніздечко – він побудував величезний особняк в селищі Гнідин, недалеко від столиці. Однак записати нерухомість на своїй ім'я він не зміг, оскільки за законом іноземець не має права бути власником землі в Україні. Тому й особняк у 600 квадратних метрів і землю він записав на Світлану.

А через шість років казка закінчилася, і Лоран повідомив Світлані, що він банкрут. Через два місяці вона від нього пішла. Майно колишня пара ділить досі. Довести, що будинок повністю побудований за його гроші, Лоран так і не зміг. З'ясувалося, що колишня кохана встигла приватизувати й будинок, і землю на себе ще раніше, поки Лоран був у відрядженнях.

Він програв вже дві справи та після того, як суддя знову вирішив на користь Світлани, вона тут же продала майно свого нового співмешканця. Будинки в цій місцевості коштує в середньому близько одного мільйона доларів, але Світлана попросила за свій всього 120 тисяч доларів.

Крім того, жінка виставила позов по аліментах, який був задоволений лише частково. Світлана поскаржилася, що Лоран абсолютно не дає гроші на утримання дитини.

Вже два роки пара чекає чергове засідання суду, на якому повинні поставити остаточну крапку в розділі майна. Але на цей момент дата розгляду справи навіть не призначена.

Українка з Конотопа обдурила французького багатія на один мільйон доларів