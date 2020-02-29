Шахраї придумали нову схему обману: подробиці афери

Нова афера - як дурять українців

Аферисти придумали, як обдурити українців

Аферисти придумали нову схему обману в Тернопільській області. Поліція розповіла, як через підроблені телефонні сім-карти аферисти списали гроші з банківських карток жертв. Про це інформує прес-служба Нацполіції.

Виявляється, що зловмисники телефонували і представлялися співробітниками мобільного оператора, а потім просили назвати три останні номери, з яких телефонували абоненти. В подальшому, за допомогою наявної інформації, виготовлялися нові сім-карти, а далі відбувалося списання грошей з банківських карт.

Жінка з Тернополя розповіла, як їй зателефонував невідомий, який назвався представником оператора та повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої, а для того, щоб не втратити сім-карту, попросив жінку продиктувати номери, на які вона дзвонила, і з яких отримувала дзвінки.

Після завершення розмови сім-карта була заблокована. Жінка була впевнена, що незручності виникли через ремонтні роботи, однак з'ясувалося, що картка заблокована і на неї виготовлений дублікат.

Після цієї маніпуляції з банківської кредитної картки зняли майже 13 тисяч гривень. Потерпіла повідомила про це в поліцію, на даний момент шахрай розгулює на волі, особу встановити не вдалося.

Щоб уникнути зайвих проблем українцям радять нікому і ніколи не повідомляти особисті дані. У разі надходження нібито з банку електронних листів або дзвінків із запитами про особисту інформацію, не відповідайте на них, а також зверніться в сервісний центр свого мобільного оператора.

У разі втрати або блокування телефонної сім-карти, до якої "прив'язана" ваша банківська карта, в першу чергу необхідно особисто звернутися в банк із заявкою про блокування платіжного документа.

Нагадаємо, що головний "контролер" України розкрив схеми афер, на які може потрапити кожен.